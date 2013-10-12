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حرس الحدود: ربان الناقلة الإيرانية أبلغنا بتعرضها لكسر تسبب بتسرب نفطي

قال: أبحرت باتجاه جنوب غرب ميناء جدة بسرعة 9.7 عقدة وأغلقت نظام التتبع

أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، بأنه عند الساعة (11:47) من يوم الجمعة 12/ 2/ 1441هـ تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة (Sabiti) والتي تحمل العلم الإيراني، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ "كسر"، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وعند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق؛ بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز.

وعند الساعة (15:50) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.

وتؤكد المملكة التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

حرس الحدود

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حرس الحدود: ربان الناقلة الإيرانية أبلغنا بتعرضها لكسر تسبب بتسرب نفطي
سبق

أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، بأنه عند الساعة (11:47) من يوم الجمعة 12/ 2/ 1441هـ تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة (Sabiti) والتي تحمل العلم الإيراني، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ "كسر"، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وعند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق؛ بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز.

وعند الساعة (15:50) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.

وتؤكد المملكة التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
02:38 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
05:37 PM

حرس الحدود: ربان الناقلة الإيرانية أبلغنا بتعرضها لكسر تسبب بتسرب نفطي

قال: أبحرت باتجاه جنوب غرب ميناء جدة بسرعة 9.7 عقدة وأغلقت نظام التتبع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
11,641

أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، بأنه عند الساعة (11:47) من يوم الجمعة 12/ 2/ 1441هـ تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة (Sabiti) والتي تحمل العلم الإيراني، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ "كسر"، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وعند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق؛ بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز.

وعند الساعة (15:50) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.

وتؤكد المملكة التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

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