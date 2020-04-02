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الأمن العام يحدّد 7 خطوات للاعتراض على مخالفة منع التجول عبر "أبشر"

تتضمن تحديد المنطقة والموضوع على ألا تتجاوز المدة شهرًا من المخالفة

حدّد الأمن العام، اليوم الخميس، 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر''، على ألا تتجاوز مدة الاعتراض شهرًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

وتفصيلًا: يبدأ تقديم الاعتراض بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات؛ وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية، ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة، وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض، وهي "لجان النظر في مخالفات منع التجول"، ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة، بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض، ثم رفع المرفقات إن وجدت.

الأمن العام فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يحدّد 7 خطوات للاعتراض على مخالفة منع التجول عبر "أبشر"
سبق

حدّد الأمن العام، اليوم الخميس، 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر''، على ألا تتجاوز مدة الاعتراض شهرًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

وتفصيلًا: يبدأ تقديم الاعتراض بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات؛ وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية، ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة، وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض، وهي "لجان النظر في مخالفات منع التجول"، ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة، بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض، ثم رفع المرفقات إن وجدت.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:07 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:50 PM

الأمن العام يحدّد 7 خطوات للاعتراض على مخالفة منع التجول عبر "أبشر"

تتضمن تحديد المنطقة والموضوع على ألا تتجاوز المدة شهرًا من المخالفة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
7,857

حدّد الأمن العام، اليوم الخميس، 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر''، على ألا تتجاوز مدة الاعتراض شهرًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

وتفصيلًا: يبدأ تقديم الاعتراض بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات؛ وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية، ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة، وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض، وهي "لجان النظر في مخالفات منع التجول"، ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة، بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض، ثم رفع المرفقات إن وجدت.

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