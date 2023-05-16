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ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 65 حالة

قالت: توفي منهم 3 وتعافى 28 فيما يخضع 34 للمراقبة

سجلت ليبيا، يوم السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم السبت 56 عينة.

ووفق روسيا اليوم أضاف مركز مكافحة الأمراض أنه سجل 55 عينة سلبية وعينة واحدة إيجالية.

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 65 إصابة، توفي منهم 3 وتعافى 28، فيما يخضع 34 للمراقبة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 65 حالة
سبق

سجلت ليبيا، يوم السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم السبت 56 عينة.

ووفق روسيا اليوم أضاف مركز مكافحة الأمراض أنه سجل 55 عينة سلبية وعينة واحدة إيجالية.

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 65 إصابة، توفي منهم 3 وتعافى 28، فيما يخضع 34 للمراقبة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
08:23 PM

ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 65 حالة

قالت: توفي منهم 3 وتعافى 28 فيما يخضع 34 للمراقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت ليبيا، يوم السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم السبت 56 عينة.

ووفق روسيا اليوم أضاف مركز مكافحة الأمراض أنه سجل 55 عينة سلبية وعينة واحدة إيجالية.

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 65 إصابة، توفي منهم 3 وتعافى 28، فيما يخضع 34 للمراقبة.

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