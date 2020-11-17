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السعودية تستضيف نهائي كأس العالم للفروسية في قفز الحواجز والترويض لعام 2024

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية اليوم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024.

ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا لما تحظى به السعودية من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات؛ مكَّنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.

وبهذه المناسبة أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بهذه الاستضافة، وقال: "إن استضافة السعودية هذه الأحداث الرياضية العالمية دليل على الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به رياضتنا من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-".

وأضاف: "إن نجاح كل هذه الأحداث وإظهارها بما يجب أن تكون عليه من حُسن إدارة وتنظيم يعود - ولله الحمد - إلى فضل الله وتوفيقه، ثم للقدرات التي يتميز بها ويمتلكها شباب وشابات هذا الوطن الغالي".

الاتحاد الدولي للفروسية كأس العالم لقفز الحواجز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية تستضيف نهائي كأس العالم للفروسية في قفز الحواجز والترويض لعام 2024
سبق

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية اليوم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024.

ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا لما تحظى به السعودية من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات؛ مكَّنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.

وبهذه المناسبة أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بهذه الاستضافة، وقال: "إن استضافة السعودية هذه الأحداث الرياضية العالمية دليل على الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به رياضتنا من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-".

وأضاف: "إن نجاح كل هذه الأحداث وإظهارها بما يجب أن تكون عليه من حُسن إدارة وتنظيم يعود - ولله الحمد - إلى فضل الله وتوفيقه، ثم للقدرات التي يتميز بها ويمتلكها شباب وشابات هذا الوطن الغالي".

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
10:40 PM

السعودية تستضيف نهائي كأس العالم للفروسية في قفز الحواجز والترويض لعام 2024

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي للفروسية اليوم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024.

ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا لما تحظى به السعودية من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات؛ مكَّنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.

وبهذه المناسبة أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بهذه الاستضافة، وقال: "إن استضافة السعودية هذه الأحداث الرياضية العالمية دليل على الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به رياضتنا من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-".

وأضاف: "إن نجاح كل هذه الأحداث وإظهارها بما يجب أن تكون عليه من حُسن إدارة وتنظيم يعود - ولله الحمد - إلى فضل الله وتوفيقه، ثم للقدرات التي يتميز بها ويمتلكها شباب وشابات هذا الوطن الغالي".

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