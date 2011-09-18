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"رويترز": السعودية ترفع حظر واردات اللحوم البرازيلية عن 5 مصانع

بعد الحظر الذي فُرض هذا الشهر على خلفية رصد "جنون البقر"

أفادت وزارة الزراعة البرازيلية، ووثيقة اطلعت عليها رويترز، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رفعت حظراً عن واردات اللحوم البرازيلية من خمس شركات لتعبئة اللحوم فُرض هذا الشهر لأسباب صحية.

وتظهر الوثيقة، الصادرة عن الهيئة بتاريخ الخميس، أن المصانع الخمسة مصرح لها الآن بشحن لحوم البقر إلى المملكة.

وأكدت وزارة الزراعة البرازيلية لـ"رويترز"، أن الحكومة السعودية رفعت تعليقها.

وكانت مبيعات البرازيل؛ أكبر مصدّر للحوم الأبقار في العالم، لبعض البلدان قد جرى تعليقها، بما في ذلك المبيعات للصين؛ أكبر العملاء، وذلك بسبب رصد المرض.

وقالت الوزارة إن حالتين شاذتين من حالات الإصابة بمرض جنون البقر، الذي يتطوّر تلقائياً ولا علاقة له بتناول الحيوانات أطعمة ملوثة، تمّ رصدهما في مصنعين للحوم بولايتي ماتو جروسو وميناس جيرايس.

وأضافت أن ذلك لا يشكّل أيّ خطرٍ على صحة الإنسان أو الحيوان.

وأظهرت بيانات من رابطة مصدّري اللحوم في البرازيل، أن السعودية هي تاسع أكبر مشترٍ للحوم الأبقار البرازيلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رويترز": السعودية ترفع حظر واردات اللحوم البرازيلية عن 5 مصانع
سبق

أفادت وزارة الزراعة البرازيلية، ووثيقة اطلعت عليها رويترز، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رفعت حظراً عن واردات اللحوم البرازيلية من خمس شركات لتعبئة اللحوم فُرض هذا الشهر لأسباب صحية.

وتظهر الوثيقة، الصادرة عن الهيئة بتاريخ الخميس، أن المصانع الخمسة مصرح لها الآن بشحن لحوم البقر إلى المملكة.

وأكدت وزارة الزراعة البرازيلية لـ"رويترز"، أن الحكومة السعودية رفعت تعليقها.

وكانت مبيعات البرازيل؛ أكبر مصدّر للحوم الأبقار في العالم، لبعض البلدان قد جرى تعليقها، بما في ذلك المبيعات للصين؛ أكبر العملاء، وذلك بسبب رصد المرض.

وقالت الوزارة إن حالتين شاذتين من حالات الإصابة بمرض جنون البقر، الذي يتطوّر تلقائياً ولا علاقة له بتناول الحيوانات أطعمة ملوثة، تمّ رصدهما في مصنعين للحوم بولايتي ماتو جروسو وميناس جيرايس.

وأضافت أن ذلك لا يشكّل أيّ خطرٍ على صحة الإنسان أو الحيوان.

وأظهرت بيانات من رابطة مصدّري اللحوم في البرازيل، أن السعودية هي تاسع أكبر مشترٍ للحوم الأبقار البرازيلية.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
01:23 PM

"رويترز": السعودية ترفع حظر واردات اللحوم البرازيلية عن 5 مصانع

بعد الحظر الذي فُرض هذا الشهر على خلفية رصد "جنون البقر"

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محمد البقمي - الرياض
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أفادت وزارة الزراعة البرازيلية، ووثيقة اطلعت عليها رويترز، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رفعت حظراً عن واردات اللحوم البرازيلية من خمس شركات لتعبئة اللحوم فُرض هذا الشهر لأسباب صحية.

وتظهر الوثيقة، الصادرة عن الهيئة بتاريخ الخميس، أن المصانع الخمسة مصرح لها الآن بشحن لحوم البقر إلى المملكة.

وأكدت وزارة الزراعة البرازيلية لـ"رويترز"، أن الحكومة السعودية رفعت تعليقها.

وكانت مبيعات البرازيل؛ أكبر مصدّر للحوم الأبقار في العالم، لبعض البلدان قد جرى تعليقها، بما في ذلك المبيعات للصين؛ أكبر العملاء، وذلك بسبب رصد المرض.

وقالت الوزارة إن حالتين شاذتين من حالات الإصابة بمرض جنون البقر، الذي يتطوّر تلقائياً ولا علاقة له بتناول الحيوانات أطعمة ملوثة، تمّ رصدهما في مصنعين للحوم بولايتي ماتو جروسو وميناس جيرايس.

وأضافت أن ذلك لا يشكّل أيّ خطرٍ على صحة الإنسان أو الحيوان.

وأظهرت بيانات من رابطة مصدّري اللحوم في البرازيل، أن السعودية هي تاسع أكبر مشترٍ للحوم الأبقار البرازيلية.

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