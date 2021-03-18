يُعذب بالأضواء الساطعة منذ 100 يوم.. عالم سويدي يشارف على الموت بسجون إيران

الأمم المتحدة طالب طهران بإطلاق سراحه

أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بأن العالم السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران بتهمة التجسس، في حالة حرجة، ويقترب من الموت بعد شهور من الحبس الانفرادي المطول.

ووصف الخبراء وضع "جلالى" بالمروع حقاً، داعين إيران إلى إطلاق سراحه، وفقاً لـ"رويترز".

وبينوا أن "جلالي" احتُجِز في الحبس الانفرادي لأكثر من 100 يوم، حيث يضيء مسؤولو السجن الأضواء الساطعة في زنزانته على مدار الساعة لحرمانه من النوم.

وأضاف الخبراء، ومن بينهم المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بالوضع في إيران والإعدامات التعسفية والاحتجاز التعسفي والتعذيب، أن المشكلات الطبية منعته من تناول الطعام بشكل صحيح؛ مما أدى إلى فقدان الوزن بشكل كبير.

و"جلالي" طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، اعتقل في إيران عام 2016 وأدين لاحقًا بالتجسس، واتهم بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال علماء نوويين، أيدت المحكمة العليا الإيرانية في 2017 حكم الإعدام.