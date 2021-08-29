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بتوجيه من أمير الباحة.. الشهري يتفقد سير العمل في أول أيام العام الدراسي

اطلع على أبرز البروتوكولات والتنظيمات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة

تابع وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، اليوم الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ، ووقف على سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة، واستقبل الطلاب في يومهم الأول بمقر مدرسة السروات الثانوية بمدينة الباحة، وهنّأهم بالعام الدراسي الجديد، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.

يأتي هذا بتوجيه مباشر من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وتأكيداً على حرص سموه على تفقد سير العملية التعليمية في يومها الأول.

فيما تفقّد وكيل الإمارة المبنى المدرسي والفصول الدراسية، وساحات المدرسة، كما اطلع على أبرز البروتوكولات والتنظيمات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية" الرامية للحفاظ على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس، مشيداً بالاستعدادات المميزة للمدارس، ومنوهاً بما لمسه من حرص تعليم المنطقة على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المنطقة ومحافظاتها ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بجميع المتطلبات الضرورية التي تحقق أهداف البداية الجادة وتحقق، بإذن الله، بيئة صحية وآمنة تدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول، متمنياً للطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالجد والاجتهاد.

من جانبه نوّه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني بعودة الطلاب والطالبات واستبشارهم بعام دراسي حافل بالعطاء، مشيراً إلى استعدادات هذا العام التي تعد مختلفة عن الأعوام السابقة، في ظل ما يشهده من خطط تطويرية تتصل بالمناهج وخطط الفصول الدراسية الثلاثة علاوة عن التعليم الحضوري والمتزامن عن بُعد في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وثمّن الدكتور الزهراني، اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالتعليم، وحرص سمو أمير منطقة الباحة وتوجيهاته الرامية لبذل قصارى الجهد وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، معرباً عن شكره لأمير المنطقة -حفظه الله- على اهتمامه ومتابعته المباشرة انطلاقة العام الدراسي ودعم مناشط التعليم في جميع المواقع التعليمية المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه من أمير الباحة.. الشهري يتفقد سير العمل في أول أيام العام الدراسي
سبق

تابع وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، اليوم الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ، ووقف على سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة، واستقبل الطلاب في يومهم الأول بمقر مدرسة السروات الثانوية بمدينة الباحة، وهنّأهم بالعام الدراسي الجديد، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.

يأتي هذا بتوجيه مباشر من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وتأكيداً على حرص سموه على تفقد سير العملية التعليمية في يومها الأول.

فيما تفقّد وكيل الإمارة المبنى المدرسي والفصول الدراسية، وساحات المدرسة، كما اطلع على أبرز البروتوكولات والتنظيمات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية" الرامية للحفاظ على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس، مشيداً بالاستعدادات المميزة للمدارس، ومنوهاً بما لمسه من حرص تعليم المنطقة على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المنطقة ومحافظاتها ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بجميع المتطلبات الضرورية التي تحقق أهداف البداية الجادة وتحقق، بإذن الله، بيئة صحية وآمنة تدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول، متمنياً للطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالجد والاجتهاد.

من جانبه نوّه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني بعودة الطلاب والطالبات واستبشارهم بعام دراسي حافل بالعطاء، مشيراً إلى استعدادات هذا العام التي تعد مختلفة عن الأعوام السابقة، في ظل ما يشهده من خطط تطويرية تتصل بالمناهج وخطط الفصول الدراسية الثلاثة علاوة عن التعليم الحضوري والمتزامن عن بُعد في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وثمّن الدكتور الزهراني، اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالتعليم، وحرص سمو أمير منطقة الباحة وتوجيهاته الرامية لبذل قصارى الجهد وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، معرباً عن شكره لأمير المنطقة -حفظه الله- على اهتمامه ومتابعته المباشرة انطلاقة العام الدراسي ودعم مناشط التعليم في جميع المواقع التعليمية المختلفة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
01:53 PM

بتوجيه من أمير الباحة.. الشهري يتفقد سير العمل في أول أيام العام الدراسي

اطلع على أبرز البروتوكولات والتنظيمات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تابع وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، اليوم الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ، ووقف على سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة، واستقبل الطلاب في يومهم الأول بمقر مدرسة السروات الثانوية بمدينة الباحة، وهنّأهم بالعام الدراسي الجديد، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.

يأتي هذا بتوجيه مباشر من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وتأكيداً على حرص سموه على تفقد سير العملية التعليمية في يومها الأول.

فيما تفقّد وكيل الإمارة المبنى المدرسي والفصول الدراسية، وساحات المدرسة، كما اطلع على أبرز البروتوكولات والتنظيمات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية" الرامية للحفاظ على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس، مشيداً بالاستعدادات المميزة للمدارس، ومنوهاً بما لمسه من حرص تعليم المنطقة على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المنطقة ومحافظاتها ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بجميع المتطلبات الضرورية التي تحقق أهداف البداية الجادة وتحقق، بإذن الله، بيئة صحية وآمنة تدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول، متمنياً للطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالجد والاجتهاد.

من جانبه نوّه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني بعودة الطلاب والطالبات واستبشارهم بعام دراسي حافل بالعطاء، مشيراً إلى استعدادات هذا العام التي تعد مختلفة عن الأعوام السابقة، في ظل ما يشهده من خطط تطويرية تتصل بالمناهج وخطط الفصول الدراسية الثلاثة علاوة عن التعليم الحضوري والمتزامن عن بُعد في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وثمّن الدكتور الزهراني، اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالتعليم، وحرص سمو أمير منطقة الباحة وتوجيهاته الرامية لبذل قصارى الجهد وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، معرباً عن شكره لأمير المنطقة -حفظه الله- على اهتمامه ومتابعته المباشرة انطلاقة العام الدراسي ودعم مناشط التعليم في جميع المواقع التعليمية المختلفة.

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