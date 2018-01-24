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"النويصر" للشباب: مواقع التواصل الاجتماعي لا تصنع القادة

خلال مشاركته في ملتقى القيادات الشابة بجامعة جازان

أكد مدير الإعلام الجديد في مجموعة mbc الإعلامي السعودي مفيد النوصير أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تصنع القادة.

وقال "النوصير": القادة الحقيقيون يُصنعون في الواقع، ولذلك يجب على الشباب ألا يضيعوا أوقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يهتموا بالعمل على تطوير مهاراتهم القيادية.

وأضاف: مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسيلة إعلامية نستطيع من خلالها نقل ما هو مفيد، وقد يتم نقل ما هو غير ذلك.

جاء ذلك خلال ملتقى القيادات الشابة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان.

وتابع "النوصير": وسائل مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت لنا معرفة العديد من الشباب المبدعين من كل مناطق المملكة ومكّنتنا من الوصول إليهم.

وشدد على أن منطقة جازان تزخر بالعديد من الأسماء البارزة سواءً في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإعلام الرسمي.

واختتم بالقول: يجب على الشباب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"النويصر" للشباب: مواقع التواصل الاجتماعي لا تصنع القادة
سبق

أكد مدير الإعلام الجديد في مجموعة mbc الإعلامي السعودي مفيد النوصير أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تصنع القادة.

وقال "النوصير": القادة الحقيقيون يُصنعون في الواقع، ولذلك يجب على الشباب ألا يضيعوا أوقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يهتموا بالعمل على تطوير مهاراتهم القيادية.

وأضاف: مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسيلة إعلامية نستطيع من خلالها نقل ما هو مفيد، وقد يتم نقل ما هو غير ذلك.

جاء ذلك خلال ملتقى القيادات الشابة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان.

وتابع "النوصير": وسائل مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت لنا معرفة العديد من الشباب المبدعين من كل مناطق المملكة ومكّنتنا من الوصول إليهم.

وشدد على أن منطقة جازان تزخر بالعديد من الأسماء البارزة سواءً في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإعلام الرسمي.

واختتم بالقول: يجب على الشباب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
02:08 PM

"النويصر" للشباب: مواقع التواصل الاجتماعي لا تصنع القادة

خلال مشاركته في ملتقى القيادات الشابة بجامعة جازان

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فهد كاملي - جازان
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أكد مدير الإعلام الجديد في مجموعة mbc الإعلامي السعودي مفيد النوصير أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تصنع القادة.

وقال "النوصير": القادة الحقيقيون يُصنعون في الواقع، ولذلك يجب على الشباب ألا يضيعوا أوقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يهتموا بالعمل على تطوير مهاراتهم القيادية.

وأضاف: مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسيلة إعلامية نستطيع من خلالها نقل ما هو مفيد، وقد يتم نقل ما هو غير ذلك.

جاء ذلك خلال ملتقى القيادات الشابة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان.

وتابع "النوصير": وسائل مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت لنا معرفة العديد من الشباب المبدعين من كل مناطق المملكة ومكّنتنا من الوصول إليهم.

وشدد على أن منطقة جازان تزخر بالعديد من الأسماء البارزة سواءً في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإعلام الرسمي.

واختتم بالقول: يجب على الشباب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح.

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