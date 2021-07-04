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بعد "المكنسة".. قوات الاحتلال تعتقل حمارًا في جبل المكبر بالقدس! "صور"

بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد إسرائيل.. واقعةٌ لاقت سخرية كبيرة

تداول نشطاء فلسطينيون صورًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتادون حمارًا في قرية جبل المكبر في مدينة القدس، بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد إسرائيل.

ولاقت الصور المتداولة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية.

وقال البعض وفق "روسيا اليوم: إن "ملاحقة الاحتلال للحيوانات واعتقالها؛ دليل على حجم تفاهته"؛ مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجنود الحيوانات والجماد.

وأفاد مغردون بأنه في وقت سابق من الشهر الماضي، داهمت قوة عسكرية منزل أحد المواطنين في بلدة سلوان لمصادرة مكنسة.

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بعد "المكنسة".. قوات الاحتلال تعتقل حمارًا في جبل المكبر بالقدس! "صور"
سبق

تداول نشطاء فلسطينيون صورًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتادون حمارًا في قرية جبل المكبر في مدينة القدس، بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد إسرائيل.

ولاقت الصور المتداولة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية.

وقال البعض وفق "روسيا اليوم: إن "ملاحقة الاحتلال للحيوانات واعتقالها؛ دليل على حجم تفاهته"؛ مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجنود الحيوانات والجماد.

وأفاد مغردون بأنه في وقت سابق من الشهر الماضي، داهمت قوة عسكرية منزل أحد المواطنين في بلدة سلوان لمصادرة مكنسة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
10:39 AM

بعد "المكنسة".. قوات الاحتلال تعتقل حمارًا في جبل المكبر بالقدس! "صور"

بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد إسرائيل.. واقعةٌ لاقت سخرية كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,410

تداول نشطاء فلسطينيون صورًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتادون حمارًا في قرية جبل المكبر في مدينة القدس، بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد إسرائيل.

ولاقت الصور المتداولة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية.

وقال البعض وفق "روسيا اليوم: إن "ملاحقة الاحتلال للحيوانات واعتقالها؛ دليل على حجم تفاهته"؛ مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجنود الحيوانات والجماد.

وأفاد مغردون بأنه في وقت سابق من الشهر الماضي، داهمت قوة عسكرية منزل أحد المواطنين في بلدة سلوان لمصادرة مكنسة.

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