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عمدة واشنطن تطالب وحدات الجيش القادمة من خارج العاصمة بمغادرتها

غداة تمديدها نظام حظر التجول في المدينة

طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير، اليوم (الخميس)، الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، بالانسحاب من العاصمة، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وفي حديث للصحفيين وقالت مورييل بوزير: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وأعلنت العمدة أمس تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي، في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

أمريكا

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عمدة واشنطن تطالب وحدات الجيش القادمة من خارج العاصمة بمغادرتها
سبق

طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير، اليوم (الخميس)، الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، بالانسحاب من العاصمة، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وفي حديث للصحفيين وقالت مورييل بوزير: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وأعلنت العمدة أمس تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي، في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
10:00 PM

عمدة واشنطن تطالب وحدات الجيش القادمة من خارج العاصمة بمغادرتها

غداة تمديدها نظام حظر التجول في المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير، اليوم (الخميس)، الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، بالانسحاب من العاصمة، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وفي حديث للصحفيين وقالت مورييل بوزير: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وأعلنت العمدة أمس تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي، في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

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