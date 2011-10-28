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السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

جدَّدت التشديد على رفض هذه الأعمال وقدَّمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا

عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم أطفال.

وجدَّدت الوزارة التشديد على رفض السعودية لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان
سبق

عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم أطفال.

وجدَّدت الوزارة التشديد على رفض السعودية لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
08:30 PM

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

جدَّدت التشديد على رفض هذه الأعمال وقدَّمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,924

عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم أطفال.

وجدَّدت الوزارة التشديد على رفض السعودية لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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