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مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن توفر 17 وظيفة إدارية

​بتخصصات "موارد بشرية ومالية ومشتريات وتقنية معلومات ومكتبية وغيرها"

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن 17 وظيفة بمختلف التخصصات الإدارية "موارد بشرية – مالية – مشتريات – تقنية معلومات – مكتبية وغيرها".

واشترطت المدينة في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب بحسب التخصص الإداري المحدد، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي، وأن يكون لائقاً طبياً.

وأوضح نائب مدير مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية الدكتور منصور العازمي أن المدينة تسعى إلى تطوير جودة العمل الإداري من خلال استقطاب كفاءات شابة متميزة تحقق أهداف المدينة الإستراتيجية، والتي تتوافق مع أهداف وزارة الصحة، وتواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويبدأ استقبال طلبات التوظيف يوم الأحد الموافق 9 / 6 /1439هـ، وينتهي التقديم في يوم السبت الموافق 22 / 6 /1439هـ عبر صفحة التوظيف بموقع المدينة www.pmmc.med.sa.

ويمكن الاستفسار مع إدارة الموارد البشرية عبر الإيميل HRD@pmmc.med.sa.

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مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن توفر 17 وظيفة إدارية
سبق

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن 17 وظيفة بمختلف التخصصات الإدارية "موارد بشرية – مالية – مشتريات – تقنية معلومات – مكتبية وغيرها".

واشترطت المدينة في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب بحسب التخصص الإداري المحدد، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي، وأن يكون لائقاً طبياً.

وأوضح نائب مدير مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية الدكتور منصور العازمي أن المدينة تسعى إلى تطوير جودة العمل الإداري من خلال استقطاب كفاءات شابة متميزة تحقق أهداف المدينة الإستراتيجية، والتي تتوافق مع أهداف وزارة الصحة، وتواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويبدأ استقبال طلبات التوظيف يوم الأحد الموافق 9 / 6 /1439هـ، وينتهي التقديم في يوم السبت الموافق 22 / 6 /1439هـ عبر صفحة التوظيف بموقع المدينة www.pmmc.med.sa.

ويمكن الاستفسار مع إدارة الموارد البشرية عبر الإيميل HRD@pmmc.med.sa.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
10:44 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:48 AM

مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن توفر 17 وظيفة إدارية

​بتخصصات "موارد بشرية ومالية ومشتريات وتقنية معلومات ومكتبية وغيرها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,292

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن 17 وظيفة بمختلف التخصصات الإدارية "موارد بشرية – مالية – مشتريات – تقنية معلومات – مكتبية وغيرها".

واشترطت المدينة في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب بحسب التخصص الإداري المحدد، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي، وأن يكون لائقاً طبياً.

وأوضح نائب مدير مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية الدكتور منصور العازمي أن المدينة تسعى إلى تطوير جودة العمل الإداري من خلال استقطاب كفاءات شابة متميزة تحقق أهداف المدينة الإستراتيجية، والتي تتوافق مع أهداف وزارة الصحة، وتواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويبدأ استقبال طلبات التوظيف يوم الأحد الموافق 9 / 6 /1439هـ، وينتهي التقديم في يوم السبت الموافق 22 / 6 /1439هـ عبر صفحة التوظيف بموقع المدينة www.pmmc.med.sa.

ويمكن الاستفسار مع إدارة الموارد البشرية عبر الإيميل HRD@pmmc.med.sa.

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