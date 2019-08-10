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"تطبيق صحة".. لتسهيل تواصل الحجاج مع الأطباء

لتقديم الاستشارات بالفيديو والمحادثة الصوتية

دعت وزارة الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، حجاج بيت الله الحرام إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة بالفيديو والمحادثة الصوتية، لتقديم الاستشارات الطبية التي يحتاجونها أثناء حجهم.

ويهدف تطبيق "صحة" إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية إلكترونياً؛ حيث يتيح لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كل التخصصات الطبية.

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"تطبيق صحة".. لتسهيل تواصل الحجاج مع الأطباء
سبق

دعت وزارة الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، حجاج بيت الله الحرام إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة بالفيديو والمحادثة الصوتية، لتقديم الاستشارات الطبية التي يحتاجونها أثناء حجهم.

ويهدف تطبيق "صحة" إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية إلكترونياً؛ حيث يتيح لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كل التخصصات الطبية.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:33 PM

"تطبيق صحة".. لتسهيل تواصل الحجاج مع الأطباء

لتقديم الاستشارات بالفيديو والمحادثة الصوتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دعت وزارة الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، حجاج بيت الله الحرام إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة بالفيديو والمحادثة الصوتية، لتقديم الاستشارات الطبية التي يحتاجونها أثناء حجهم.

ويهدف تطبيق "صحة" إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية إلكترونياً؛ حيث يتيح لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كل التخصصات الطبية.

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