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"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً

بعد أربعين يوماً يتساوى طول الليل مع النهار

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق؛ أن موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً تقريباً، مشيراً إلى أنه بعد أربعين يوماً تقريباً يتساوى طول الليل مع النهار.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، أن الشمس تبدأ رحلتها من الشمال إلى الجنوب بعد 21 مارس وتتحرّك على شكل بندول من الشمال إلى الجنوب مروراً بخط الاستواء.

وتابع: بعد ستين يوماً تقريباً يدخل علينا الوسم.

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"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق؛ أن موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً تقريباً، مشيراً إلى أنه بعد أربعين يوماً تقريباً يتساوى طول الليل مع النهار.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، أن الشمس تبدأ رحلتها من الشمال إلى الجنوب بعد 21 مارس وتتحرّك على شكل بندول من الشمال إلى الجنوب مروراً بخط الاستواء.

وتابع: بعد ستين يوماً تقريباً يدخل علينا الوسم.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
11:28 AM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
04:18 PM

"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً

بعد أربعين يوماً يتساوى طول الليل مع النهار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,387

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق؛ أن موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً تقريباً، مشيراً إلى أنه بعد أربعين يوماً تقريباً يتساوى طول الليل مع النهار.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، أن الشمس تبدأ رحلتها من الشمال إلى الجنوب بعد 21 مارس وتتحرّك على شكل بندول من الشمال إلى الجنوب مروراً بخط الاستواء.

وتابع: بعد ستين يوماً تقريباً يدخل علينا الوسم.

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