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ولاية أوهايو الأمريكية تقدّر إصابة 100 ألف شخص بـ "كورونا"

مسؤولة: سرعة انتشار الفيروس تقدّر بـ 1% على الأقل من السكان

قدّر مسؤول كبير في الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية، أن أكثر من 100 ألف شخص في الولاية مصابون بفيروس كورونا.

وقالت مديرة وزارة الصحة بالولاية إيمي أكتون؛ في مؤتمر صحفي، إلى جانب حاكم الولاية مايك ديوين: "إنه بالنظر إلى سرعة انتشار الفيروس في الولاية، فإنها تقدّر أن 1% على الأقل من سكان الولاية مصابون بالفيروس".

وأضافت أكتون: "نعلم الآن، حجم وسرعة انتشار الفيروس في المجتمع، أن 1% على الأقل من السكان يحملون هذا الفيروس في أوهايو اليوم".. "لدينا 11.7 مليون شخص في الولاية، وتقديرنا أن ما يزيد على 100 ألف مواطن مصابون بالفيروس، وهذا يعطي فكرة عن كيفية انتقال هذا الفيروس وانتشاره بسرعة".

وشدّدت أكتون؛ أن تأخر الولاية في إجراء الاختبارات أثّر في تحديد حجم الإصابات قائلة "تأخرنا في القدرة على الاختبار؛ ما عطّل من فهمنا حجم هذا الانتشار".

وبحسب مستشفى جامعة جون هوبكنز الطبية، فإن أكثر من 1300 شخص أثبت الاختبار إصابتهم بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، ومات بسبب الفيروس قرابة 36 حالة.

فيروس كورونا الجديد ولاية أوهايو

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ولاية أوهايو الأمريكية تقدّر إصابة 100 ألف شخص بـ "كورونا"
سبق

قدّر مسؤول كبير في الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية، أن أكثر من 100 ألف شخص في الولاية مصابون بفيروس كورونا.

وقالت مديرة وزارة الصحة بالولاية إيمي أكتون؛ في مؤتمر صحفي، إلى جانب حاكم الولاية مايك ديوين: "إنه بالنظر إلى سرعة انتشار الفيروس في الولاية، فإنها تقدّر أن 1% على الأقل من سكان الولاية مصابون بالفيروس".

وأضافت أكتون: "نعلم الآن، حجم وسرعة انتشار الفيروس في المجتمع، أن 1% على الأقل من السكان يحملون هذا الفيروس في أوهايو اليوم".. "لدينا 11.7 مليون شخص في الولاية، وتقديرنا أن ما يزيد على 100 ألف مواطن مصابون بالفيروس، وهذا يعطي فكرة عن كيفية انتقال هذا الفيروس وانتشاره بسرعة".

وشدّدت أكتون؛ أن تأخر الولاية في إجراء الاختبارات أثّر في تحديد حجم الإصابات قائلة "تأخرنا في القدرة على الاختبار؛ ما عطّل من فهمنا حجم هذا الانتشار".

وبحسب مستشفى جامعة جون هوبكنز الطبية، فإن أكثر من 1300 شخص أثبت الاختبار إصابتهم بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، ومات بسبب الفيروس قرابة 36 حالة.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
01:09 PM

ولاية أوهايو الأمريكية تقدّر إصابة 100 ألف شخص بـ "كورونا"

مسؤولة: سرعة انتشار الفيروس تقدّر بـ 1% على الأقل من السكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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قدّر مسؤول كبير في الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية، أن أكثر من 100 ألف شخص في الولاية مصابون بفيروس كورونا.

وقالت مديرة وزارة الصحة بالولاية إيمي أكتون؛ في مؤتمر صحفي، إلى جانب حاكم الولاية مايك ديوين: "إنه بالنظر إلى سرعة انتشار الفيروس في الولاية، فإنها تقدّر أن 1% على الأقل من سكان الولاية مصابون بالفيروس".

وأضافت أكتون: "نعلم الآن، حجم وسرعة انتشار الفيروس في المجتمع، أن 1% على الأقل من السكان يحملون هذا الفيروس في أوهايو اليوم".. "لدينا 11.7 مليون شخص في الولاية، وتقديرنا أن ما يزيد على 100 ألف مواطن مصابون بالفيروس، وهذا يعطي فكرة عن كيفية انتقال هذا الفيروس وانتشاره بسرعة".

وشدّدت أكتون؛ أن تأخر الولاية في إجراء الاختبارات أثّر في تحديد حجم الإصابات قائلة "تأخرنا في القدرة على الاختبار؛ ما عطّل من فهمنا حجم هذا الانتشار".

وبحسب مستشفى جامعة جون هوبكنز الطبية، فإن أكثر من 1300 شخص أثبت الاختبار إصابتهم بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، ومات بسبب الفيروس قرابة 36 حالة.

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