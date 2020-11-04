واشنطن تنسحب رسمياً من اتفاقية باريس للمناخ

"إسبينوزا" تتوقع فجوة في الجهود العالمية المبذولة

انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من اتفاقية باريس للمناخ، اليوم الأربعاء، التزاماً بتعهد قديم للرئيس دونالد ترامب، بانسحاب ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي.

وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا: انسحاب الولايات المتحدة سيُحدث فجوة في نظامنا وفي الجهود العالمية لتحقيق أهداف وطموحات اتفاق باريس.

وبحسب "رويترز" ما زالت الولايات المتحدة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأضافت "إسبينوزا": الهيئة ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في أي جهد من أجل الانضمام إلى اتفاقية باريس.

وبعثت الإدارة الأمريكية إشعارا رسمياً بالانسحاب إلى الأمم المتحدة في الرابع من نوفمبر 2019، وهو ما يعني أن الانسحاب يصبح سارياً بعد عام من الإبلاغ الرسمي.