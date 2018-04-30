"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران والمرتفعات

رياح سطحية تثير الأتربة على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على منطقة نجران، ومرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يُتوقع أن تنشط الرياح السطحية؛ قد تثير الأتربة على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.