النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف تجهز الأخضر الصغير لبطولة غرب آسيا

الحربي طالب برفع المعدل اللياقي

أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم خلال معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف - لليوم الخامس على التوالي، وتحديداً على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية والمقام حتى 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.

وركز المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي على رفع المعدل اللياقي للاعبين، ومن ثم طبق بعض الجمل التكتيكية في مساحات مصغرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الطائف تجهز الأخضر الصغير لبطولة غرب آسيا
سبق

أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم خلال معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف - لليوم الخامس على التوالي، وتحديداً على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية والمقام حتى 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.

وركز المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي على رفع المعدل اللياقي للاعبين، ومن ثم طبق بعض الجمل التكتيكية في مساحات مصغرة.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
10:27 PM

الطائف تجهز الأخضر الصغير لبطولة غرب آسيا

الحربي طالب برفع المعدل اللياقي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
933

أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم خلال معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف - لليوم الخامس على التوالي، وتحديداً على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية والمقام حتى 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.

وركز المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي على رفع المعدل اللياقي للاعبين، ومن ثم طبق بعض الجمل التكتيكية في مساحات مصغرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,125
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,965
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,605
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,886

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة