تأكد إصابة وزير النقل الإندونيسي بـ"كورونا"
إيداعه المستشفى وحالته مستقرة
أصيب وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير في مؤتمر صحفي اليوم (السبت).
وأوضح المسؤول أن عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته، وأن الوزير كان على الخط الأمامي وعنصرًا فاعلاً في احتواء فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
إندونيسيا
وزير النقل الإندونيسي
بودي كاريا سومادي
فيروس كورونا الجديد
من جهته، بين نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو ألبرتوس بودي سوليستيا، أن حالة الوزير مستقرة ومطمئنة.
تأكد إصابة وزير النقل الإندونيسي بـ"كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-14
أصيب وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير في مؤتمر صحفي اليوم (السبت).
وأوضح المسؤول أن عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته، وأن الوزير كان على الخط الأمامي وعنصرًا فاعلاً في احتواء فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، بين نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو ألبرتوس بودي سوليستيا، أن حالة الوزير مستقرة ومطمئنة.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:13 PM
تأكد إصابة وزير النقل الإندونيسي بـ"كورونا"
إيداعه المستشفى وحالته مستقرة
أصيب وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير في مؤتمر صحفي اليوم (السبت).
وأوضح المسؤول أن عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته، وأن الوزير كان على الخط الأمامي وعنصرًا فاعلاً في احتواء فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، بين نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو ألبرتوس بودي سوليستيا، أن حالة الوزير مستقرة ومطمئنة.