تأكد إصابة وزير النقل الإندونيسي بـ"كورونا"

إيداعه المستشفى وحالته مستقرة

أصيب وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير في مؤتمر صحفي اليوم (السبت).

وأوضح المسؤول أن عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته، وأن الوزير كان على الخط الأمامي وعنصرًا فاعلاً في احتواء فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".



من جهته، بين نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو ألبرتوس بودي سوليستيا، أن حالة الوزير مستقرة ومطمئنة.