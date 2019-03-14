النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تأكد إصابة وزير النقل الإندونيسي بـ"كورونا"

إيداعه المستشفى وحالته مستقرة

أصيب وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير في مؤتمر صحفي اليوم (السبت).

وأوضح المسؤول أن عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته، وأن الوزير كان على الخط الأمامي وعنصرًا فاعلاً في احتواء فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".


من جهته، بين نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو ألبرتوس بودي سوليستيا، أن حالة الوزير مستقرة ومطمئنة.

إندونيسيا وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تأكد إصابة وزير النقل الإندونيسي بـ"كورونا"
سبق

أصيب وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير في مؤتمر صحفي اليوم (السبت).

وأوضح المسؤول أن عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته، وأن الوزير كان على الخط الأمامي وعنصرًا فاعلاً في احتواء فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".


من جهته، بين نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو ألبرتوس بودي سوليستيا، أن حالة الوزير مستقرة ومطمئنة.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:13 PM

تأكد إصابة وزير النقل الإندونيسي بـ"كورونا"

إيداعه المستشفى وحالته مستقرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,834

أصيب وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير في مؤتمر صحفي اليوم (السبت).

وأوضح المسؤول أن عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته، وأن الوزير كان على الخط الأمامي وعنصرًا فاعلاً في احتواء فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".


من جهته، بين نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو ألبرتوس بودي سوليستيا، أن حالة الوزير مستقرة ومطمئنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,535
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,451
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,461

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة