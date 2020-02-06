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"بافيل" يوجه بتنفيذ حديقة جامعة أم القرى على مساحة 18 ألف متر

خلال تفقده مشاريع الإسكان الجامعي الجديد

وجه مدير جامعة أم القرى، أ. د. عبدالله بافيل، بتنفيذ مشروع حديقة الجامعة، على مساحة 18 ألف متر، تحتوي على ممشى بطول ألف متر، ومسطحات خضراء، ونوافير جمالية، ومرافق مرتبطة بها، من أجل توفير بيئة جامعية جاذبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نفذها على مشروع السكن الجديد، الأربعاء، بعد استكمال أعمال 126 فيلا، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، يرافقه المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع وإدارة المشاريع، د. محمد الحازمي، ومدير إدارة المشاريع، م. محمد بانه، ومشرفو المشروع الميدانيون بإدارة المشاريع.

وقال د. محمد الحازمي، إن إدارة المشاريع حريصة على توفير بيئة سكنية ذات طابع حيوي ينعكس أثرها على المخرجات الأكاديمية والبحثية.

وأضاف أن العمل جارٍ لتسليم الموقع العام لـ 126 فيلا جديدة لإدارة الإسكان، للبدء في تسليمها لأعضاء وعضوات هيئة التدريس خلال 30 يومًا، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية بالجامعة 450 فيلا، مساحة كل واحدة منها 477 مترًا.

وتابع: "جرى توفير مبانٍ خدمية للمنطقة السكنية، تتمثل في روضة أطفال، وعيادة طبية، وأربعة ملاعب رياضية، ومسجدين، وممشى بطول 500 متر".

ولفت إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ مشروع 72 فيلا، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة، اللتين انتهي من تنفيذ بنيتهما التحتية من أعمال طرق وشبكات مياه وصرف صحي.

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بافيل" يوجه بتنفيذ حديقة جامعة أم القرى على مساحة 18 ألف متر
سبق

وجه مدير جامعة أم القرى، أ. د. عبدالله بافيل، بتنفيذ مشروع حديقة الجامعة، على مساحة 18 ألف متر، تحتوي على ممشى بطول ألف متر، ومسطحات خضراء، ونوافير جمالية، ومرافق مرتبطة بها، من أجل توفير بيئة جامعية جاذبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نفذها على مشروع السكن الجديد، الأربعاء، بعد استكمال أعمال 126 فيلا، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، يرافقه المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع وإدارة المشاريع، د. محمد الحازمي، ومدير إدارة المشاريع، م. محمد بانه، ومشرفو المشروع الميدانيون بإدارة المشاريع.

وقال د. محمد الحازمي، إن إدارة المشاريع حريصة على توفير بيئة سكنية ذات طابع حيوي ينعكس أثرها على المخرجات الأكاديمية والبحثية.

وأضاف أن العمل جارٍ لتسليم الموقع العام لـ 126 فيلا جديدة لإدارة الإسكان، للبدء في تسليمها لأعضاء وعضوات هيئة التدريس خلال 30 يومًا، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية بالجامعة 450 فيلا، مساحة كل واحدة منها 477 مترًا.

وتابع: "جرى توفير مبانٍ خدمية للمنطقة السكنية، تتمثل في روضة أطفال، وعيادة طبية، وأربعة ملاعب رياضية، ومسجدين، وممشى بطول 500 متر".

ولفت إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ مشروع 72 فيلا، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة، اللتين انتهي من تنفيذ بنيتهما التحتية من أعمال طرق وشبكات مياه وصرف صحي.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
04:23 PM

"بافيل" يوجه بتنفيذ حديقة جامعة أم القرى على مساحة 18 ألف متر

خلال تفقده مشاريع الإسكان الجامعي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وجه مدير جامعة أم القرى، أ. د. عبدالله بافيل، بتنفيذ مشروع حديقة الجامعة، على مساحة 18 ألف متر، تحتوي على ممشى بطول ألف متر، ومسطحات خضراء، ونوافير جمالية، ومرافق مرتبطة بها، من أجل توفير بيئة جامعية جاذبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نفذها على مشروع السكن الجديد، الأربعاء، بعد استكمال أعمال 126 فيلا، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، يرافقه المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع وإدارة المشاريع، د. محمد الحازمي، ومدير إدارة المشاريع، م. محمد بانه، ومشرفو المشروع الميدانيون بإدارة المشاريع.

وقال د. محمد الحازمي، إن إدارة المشاريع حريصة على توفير بيئة سكنية ذات طابع حيوي ينعكس أثرها على المخرجات الأكاديمية والبحثية.

وأضاف أن العمل جارٍ لتسليم الموقع العام لـ 126 فيلا جديدة لإدارة الإسكان، للبدء في تسليمها لأعضاء وعضوات هيئة التدريس خلال 30 يومًا، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية بالجامعة 450 فيلا، مساحة كل واحدة منها 477 مترًا.

وتابع: "جرى توفير مبانٍ خدمية للمنطقة السكنية، تتمثل في روضة أطفال، وعيادة طبية، وأربعة ملاعب رياضية، ومسجدين، وممشى بطول 500 متر".

ولفت إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ مشروع 72 فيلا، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة، اللتين انتهي من تنفيذ بنيتهما التحتية من أعمال طرق وشبكات مياه وصرف صحي.

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