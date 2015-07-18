"فارس" يدخل القفص الذهبي
احتفلت أسرة أبو حيدر، بزواج الشاب "فارس بن يحيى أبو حيدر" من كريمة الدكتور محمد بن أحمد الغروي، في حفل أقيم بالرياض.
شرّف الحفل جمعٌ من المسؤولين والشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.
"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
"فارس" يدخل القفص الذهبي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-18
احتفلت أسرة أبو حيدر، بزواج الشاب "فارس بن يحيى أبو حيدر" من كريمة الدكتور محمد بن أحمد الغروي، في حفل أقيم بالرياض.
شرّف الحفل جمعٌ من المسؤولين والشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.
"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
09:46 AM
"فارس" يدخل القفص الذهبي
احتفلت أسرة أبو حيدر، بزواج الشاب "فارس بن يحيى أبو حيدر" من كريمة الدكتور محمد بن أحمد الغروي، في حفل أقيم بالرياض.
شرّف الحفل جمعٌ من المسؤولين والشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.
"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.