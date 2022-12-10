مشعل بن ماجد يقف اليوم على سير العمل بمعرض جدة الدولي للكتاب

قبل أربعة أيام من انطلاقه

وقف محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب الأمير مشعل بن ماجد مساء اليوم على الاستعدادات الجارية لإطلاق هذا الحدث الثقافي برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الخميس المقبل، ويستمر لمدة عشرة أيام، حيث سيشهد المعرض هذا العام مزيدًا من التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به لإثراء الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدب والمثقفين وكل شرائح المجتمع وربطهم بثقافة الكتاب، وذلك بتوجيهات محافظ جدة ومتابعة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والحضارية التي تشهدها محافظة جدة والتي تحظى بالتنويع والتجديد تلبية لتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

ويتنافس في النسخة الثالثة للمعرض أكثر من 500 دار نشر من 42 دولة عربية وإسلامية وعالمية إضافة إلى الفعاليات الثقافية المنوعة، وسط توقعات بحصد هذه التظاهرة الثقافية 50 ألف زائر يوميًا ومساحة 27500م2 بما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة.