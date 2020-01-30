هل البضائع الصينية المستوردة تنقل "كورونا"؟ "الصحة" تردّ بناء على المعلومات المتوفرة

الفيروس يواصل انتشاره عالمياً والإصابات شملت 17 دولة على الأقل.. والهند والفلبين آخرها

أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد خطر بالإصابة بفيروس "كورونا" عن طريق البضائع المستوردة من الصين.

وأوضحت الوزارة من خلال "تويتر" أن هذا التأكيد جاء بناءً على المعلومات المتوفرة.

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" الجديد يواصل انتشاره عالمياً، إذ سجلت إصابات بالوباء فيما لا يقل عن 17 دولة، بعد ظهوره بدايةً في الصين.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 170 في الصين، وذلك بعد وفاة 37 شخصاً آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية.

وقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى أكثر من 7700 شخص، ورصدت الأربعاء أول حالة إصابة في التبت، ليكون الفيروس قد انتشر في كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني.