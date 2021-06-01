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بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم تم القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية في جدة، قدَّما بلاغًا يفيد بتعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري من قِبل ثلاثة أشخاص، وسلب منهما مبلغ مالي يُقدَّر بـ 190 ألف ريال. كما أفادا في بلاغهما بأنه قد سُلب منهما أجهزة جوال تقدر قيمتها بـ 15 ألف ريال، كانت بحوزتهما. وتبيَّن أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلَّغ عنها بحوزتهما، ومخبَّأة في مقر سكنهما.

وتضمن المقطع القبض على مواطن في الدمام؛ ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وسرقة المركبات.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في جدة؛ قاد مركبته واعتدى على امرأة في أحد الشوارع، وسرق ما بحوزتها.

ولفت كذلك إلى القبض مواطنَين في القصيم؛ لم يمتثلا لطلب رجل الأمن بعد استيقافه لهما، وهروبهما وتصويرهما لذلك، ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الرياض تم القبض على مواطنَين؛ وضعا تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية على مركبتهما، وقاما بحيازة سلاح ناري من نوع رشاش، وصوَّرا ذلك، ونشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الرياض أيضًا أُلقي القبض على مواطنَين؛ ارتكبا ست جرائم، تمثلت في سلب المتاجر والمقاهي، والاستيلاء على ما تحويه من أموال. وبلغت قيمة المسروقات 22 ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم تم القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية في جدة، قدَّما بلاغًا يفيد بتعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري من قِبل ثلاثة أشخاص، وسلب منهما مبلغ مالي يُقدَّر بـ 190 ألف ريال. كما أفادا في بلاغهما بأنه قد سُلب منهما أجهزة جوال تقدر قيمتها بـ 15 ألف ريال، كانت بحوزتهما. وتبيَّن أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلَّغ عنها بحوزتهما، ومخبَّأة في مقر سكنهما.

وتضمن المقطع القبض على مواطن في الدمام؛ ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وسرقة المركبات.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في جدة؛ قاد مركبته واعتدى على امرأة في أحد الشوارع، وسرق ما بحوزتها.

ولفت كذلك إلى القبض مواطنَين في القصيم؛ لم يمتثلا لطلب رجل الأمن بعد استيقافه لهما، وهروبهما وتصويرهما لذلك، ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الرياض تم القبض على مواطنَين؛ وضعا تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية على مركبتهما، وقاما بحيازة سلاح ناري من نوع رشاش، وصوَّرا ذلك، ونشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الرياض أيضًا أُلقي القبض على مواطنَين؛ ارتكبا ست جرائم، تمثلت في سلب المتاجر والمقاهي، والاستيلاء على ما تحويه من أموال. وبلغت قيمة المسروقات 22 ألف ريال.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
10:56 PM

بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم تم القبض على مرتكبيها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
5
26,964

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية في جدة، قدَّما بلاغًا يفيد بتعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري من قِبل ثلاثة أشخاص، وسلب منهما مبلغ مالي يُقدَّر بـ 190 ألف ريال. كما أفادا في بلاغهما بأنه قد سُلب منهما أجهزة جوال تقدر قيمتها بـ 15 ألف ريال، كانت بحوزتهما. وتبيَّن أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلَّغ عنها بحوزتهما، ومخبَّأة في مقر سكنهما.

وتضمن المقطع القبض على مواطن في الدمام؛ ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وسرقة المركبات.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في جدة؛ قاد مركبته واعتدى على امرأة في أحد الشوارع، وسرق ما بحوزتها.

ولفت كذلك إلى القبض مواطنَين في القصيم؛ لم يمتثلا لطلب رجل الأمن بعد استيقافه لهما، وهروبهما وتصويرهما لذلك، ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الرياض تم القبض على مواطنَين؛ وضعا تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية على مركبتهما، وقاما بحيازة سلاح ناري من نوع رشاش، وصوَّرا ذلك، ونشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الرياض أيضًا أُلقي القبض على مواطنَين؛ ارتكبا ست جرائم، تمثلت في سلب المتاجر والمقاهي، والاستيلاء على ما تحويه من أموال. وبلغت قيمة المسروقات 22 ألف ريال.

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