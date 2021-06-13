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"إمارة الشرقية" توقّع اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية وفق رؤية 2030

لدعم الأعمال التطوعية وإتاحة الفرصة للمتطوعين في المنطقة

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وحدة للتطوع في إمارة المنطقة؛ للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مليون متطوع وفق مستهدفات الرؤية؛ لدعم الأعمال التطوعية وإتاحة الفرصة للمتطوعين في المنطقة بالمشاركة في الفرص التطوعية من خلال منصة التطوع.

ووقّع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد ووكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومشاعل آل مبارك مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية، وابتسام الحميزي مساعد مدير عام فرع المنطقة الشرقية للتنمية، وحمد العنزي مدير المشاريع في الإدارة العامة للتطوع، وصالح الباحوث مدير مكتب وكيل الوزارة لتنمية المجتمع.

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"إمارة الشرقية" توقّع اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية وفق رؤية 2030
سبق

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وحدة للتطوع في إمارة المنطقة؛ للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مليون متطوع وفق مستهدفات الرؤية؛ لدعم الأعمال التطوعية وإتاحة الفرصة للمتطوعين في المنطقة بالمشاركة في الفرص التطوعية من خلال منصة التطوع.

ووقّع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد ووكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومشاعل آل مبارك مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية، وابتسام الحميزي مساعد مدير عام فرع المنطقة الشرقية للتنمية، وحمد العنزي مدير المشاريع في الإدارة العامة للتطوع، وصالح الباحوث مدير مكتب وكيل الوزارة لتنمية المجتمع.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:31 PM

"إمارة الشرقية" توقّع اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية وفق رؤية 2030

لدعم الأعمال التطوعية وإتاحة الفرصة للمتطوعين في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وحدة للتطوع في إمارة المنطقة؛ للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مليون متطوع وفق مستهدفات الرؤية؛ لدعم الأعمال التطوعية وإتاحة الفرصة للمتطوعين في المنطقة بالمشاركة في الفرص التطوعية من خلال منصة التطوع.

ووقّع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد ووكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومشاعل آل مبارك مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية، وابتسام الحميزي مساعد مدير عام فرع المنطقة الشرقية للتنمية، وحمد العنزي مدير المشاريع في الإدارة العامة للتطوع، وصالح الباحوث مدير مكتب وكيل الوزارة لتنمية المجتمع.

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