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تعيين "العبدالكريم" محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

شكر ثقة القيادة ووعد ببذل كل الجهد مع زملائه من منسوبيها

رفع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على الثقة الملكية الكريمة وتعيينه محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وقال العبد الكريم: أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن الظن وبقدر الثقة الكريمة، باذلاً كل الجهد مع زملائي منسوبي المؤسسة وبقيادة وزير البيئة والمياه والزراعة لتحقيق تطلعات القيادة والوطن في استدامة التطوير في قطاع المياه واستمرار صدارة المملكة عالميًا في إنتاج المياه المحلاة.

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تعيين "العبدالكريم" محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
سبق

رفع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على الثقة الملكية الكريمة وتعيينه محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وقال العبد الكريم: أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن الظن وبقدر الثقة الكريمة، باذلاً كل الجهد مع زملائي منسوبي المؤسسة وبقيادة وزير البيئة والمياه والزراعة لتحقيق تطلعات القيادة والوطن في استدامة التطوير في قطاع المياه واستمرار صدارة المملكة عالميًا في إنتاج المياه المحلاة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:17 AM

تعيين "العبدالكريم" محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

شكر ثقة القيادة ووعد ببذل كل الجهد مع زملائه من منسوبيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على الثقة الملكية الكريمة وتعيينه محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وقال العبد الكريم: أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن الظن وبقدر الثقة الكريمة، باذلاً كل الجهد مع زملائي منسوبي المؤسسة وبقيادة وزير البيئة والمياه والزراعة لتحقيق تطلعات القيادة والوطن في استدامة التطوير في قطاع المياه واستمرار صدارة المملكة عالميًا في إنتاج المياه المحلاة.

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