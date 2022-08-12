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رد فعل أمريكي على اللقاح الروسي: يمكننا تقديم عدة نسخ الأسبوع المقبل

كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يشكّك في فعاليته

قال كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، إنه يمكنهم تقديم عدة نسخ من اللقاح ضد كورونا دفعة واحدة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار فوسي، إلى أن الأطباء الأمريكيين غير متأكدين من فعالية اللقاح الروسي وسلامته، كما شكّك فوسي فيما إذا كانت روسيا قد اختبرت اللقاح بشكل صحيح.

ووفق "نوفوستي"، قال الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، طارق يزاريفيتش، في إفادة صحفية، أمس الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات الروسية بشأن تقييم فعالية وسلامة أول لقاح مسجل ضد COVID-19.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معرباً عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

كما أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، في وقت سابق أيضاً، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقاً له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية.. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في شهر سبتمبر المقبل.

اختصاصيي الأمراض المعدية أنتوني فوسي فيروس كورونا الجديد

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رد فعل أمريكي على اللقاح الروسي: يمكننا تقديم عدة نسخ الأسبوع المقبل
سبق

قال كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، إنه يمكنهم تقديم عدة نسخ من اللقاح ضد كورونا دفعة واحدة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار فوسي، إلى أن الأطباء الأمريكيين غير متأكدين من فعالية اللقاح الروسي وسلامته، كما شكّك فوسي فيما إذا كانت روسيا قد اختبرت اللقاح بشكل صحيح.

ووفق "نوفوستي"، قال الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، طارق يزاريفيتش، في إفادة صحفية، أمس الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات الروسية بشأن تقييم فعالية وسلامة أول لقاح مسجل ضد COVID-19.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معرباً عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

كما أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، في وقت سابق أيضاً، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقاً له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية.. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في شهر سبتمبر المقبل.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
11:30 AM

رد فعل أمريكي على اللقاح الروسي: يمكننا تقديم عدة نسخ الأسبوع المقبل

كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يشكّك في فعاليته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، إنه يمكنهم تقديم عدة نسخ من اللقاح ضد كورونا دفعة واحدة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار فوسي، إلى أن الأطباء الأمريكيين غير متأكدين من فعالية اللقاح الروسي وسلامته، كما شكّك فوسي فيما إذا كانت روسيا قد اختبرت اللقاح بشكل صحيح.

ووفق "نوفوستي"، قال الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، طارق يزاريفيتش، في إفادة صحفية، أمس الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات الروسية بشأن تقييم فعالية وسلامة أول لقاح مسجل ضد COVID-19.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معرباً عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

كما أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، في وقت سابق أيضاً، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقاً له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية.. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في شهر سبتمبر المقبل.

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