"كورونا" يودي بحياة 75 تركيًا.. وحصيلة ضحاياه ترتفع إلى 649
ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى3.148
سجلت السلطات الصحية التركية، اليوم (الاثنين)، 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649.
وبيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنه جرى تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30217، وفقًا لـ"روسيا".
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يودي بحياة 75 تركيًا.. وحصيلة ضحاياه ترتفع إلى 649
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-06
سجلت السلطات الصحية التركية، اليوم (الاثنين)، 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649.
وبيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنه جرى تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30217، وفقًا لـ"روسيا".
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:34 PM
"كورونا" يودي بحياة 75 تركيًا.. وحصيلة ضحاياه ترتفع إلى 649
ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى3.148
سجلت السلطات الصحية التركية، اليوم (الاثنين)، 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649.
وبيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنه جرى تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30217، وفقًا لـ"روسيا".