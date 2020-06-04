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"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 04 يونيو 2020، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 93157 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 806 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة .

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 04 يونيو 2020، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 93157 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 806 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة .

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
03:30 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
03:45 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
26,643

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 04 يونيو 2020، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 93157 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 806 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة .

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