"اسأل الحج": رسائل الترشيح ستصل للمرشحين تباعاً

بعد ساعات من إطلاقه

منذ الساعات الأولى من تدشينه تلقى حساب "اسأل الحج ‎@AskHajj" على منصة "تويتر" سيلًا من الأسئلة المتعقلة بأداء فريضة الحج وطريقة التسجيل والتصاريح وغيرها من الاستفسارات الأخرى.



وفي رد الحساب على مغرد، يسأل عن ما إذا كان هناك دفعات للمرشحين للحج سيتم إرسالها خلال الأيام المقبلة، أجاب حساب "اسأل الحج" بقوله: "الرسائل سوف تصل تباعاً".



وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت اليوم حسابًا خاصًا على "تويتر" يُعنى بتلقي الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصريح، وإلغاء الحجوزات، إلى جانب البروتوكولات الصحية، والسكن والإعاشة، والنقل.