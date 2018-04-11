تأجيل مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، السبت، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي المقررة في مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي: "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لكوفيد-19، قررت لجنة الطوارئ إرجاء المباريات التالية حتى إشعار آخر: نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي" ذهاباً بين 1 و3 مايو وإياباً بين 8 و10 مايو، و"تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة".



وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.