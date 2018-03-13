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توابع كورونا .. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر لمناطق محددة بإسبانيا

فيما شركات الطيران تسير رحلاتها كالمعتاد من وإلى هذه المناطق

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، تعميمًا لرعاياها؛ دعتهم من خلاله إلى عدم السفر، إلا في حالات الضرورة، لمناطق محددة في إسبانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان بهذا الصدد: "ننصح بعدم السفر، باستثناء الحالات الضرورية، إلى مناطق مدريد ولا ريوخا وبلديات لا باستيدا وفيتوريا وميراندا دي إيبرو".

كما أوضح المتحدث أن شركات الطيران تواصل تسيير رحلاتها كالمعتاد من وإلى هذه المناطق.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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توابع كورونا .. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر لمناطق محددة بإسبانيا
سبق

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، تعميمًا لرعاياها؛ دعتهم من خلاله إلى عدم السفر، إلا في حالات الضرورة، لمناطق محددة في إسبانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان بهذا الصدد: "ننصح بعدم السفر، باستثناء الحالات الضرورية، إلى مناطق مدريد ولا ريوخا وبلديات لا باستيدا وفيتوريا وميراندا دي إيبرو".

كما أوضح المتحدث أن شركات الطيران تواصل تسيير رحلاتها كالمعتاد من وإلى هذه المناطق.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:29 PM

توابع كورونا .. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر لمناطق محددة بإسبانيا

فيما شركات الطيران تسير رحلاتها كالمعتاد من وإلى هذه المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، تعميمًا لرعاياها؛ دعتهم من خلاله إلى عدم السفر، إلا في حالات الضرورة، لمناطق محددة في إسبانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان بهذا الصدد: "ننصح بعدم السفر، باستثناء الحالات الضرورية، إلى مناطق مدريد ولا ريوخا وبلديات لا باستيدا وفيتوريا وميراندا دي إيبرو".

كما أوضح المتحدث أن شركات الطيران تواصل تسيير رحلاتها كالمعتاد من وإلى هذه المناطق.

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