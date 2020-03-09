الحكومة تبدأ تطبيق إجراءات احترازية خاصة لاستقصاء "كورونا" بالقطيف

أعلنت خطة طوارئ لمحاصرة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين

طبَّقت السلطات السعودية أمس الأحد تدابير احترازية خاصة بمحافظة القطيف، تأتي ضمن جهود الاستقصاء الوبائي لفيروس كورونا الجديد الذي كشف عن تفشي الإصابات في المحافظة؛ وهو ما استدعي التعامل معها على نحو خاص، ووضع خطة طارئة لمحاصرة الفيروس، ووضع حد لانتشاره وصولاً إلى القضاء عليه، ومن ذلك صدور التوجيهات بتعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف.

وفي التفاصيل، نظرًا لتزايد تسجيل الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19، واحتمالات وجود أعداد أخرى من غير المفصحين، تم اتخاذ مثل هذا الإجراء المؤقت بدءًا من مدينة سيهات جنوبًا إلى مدينة صفوى شمالاً.

وتأتي تلك الإجراءات الاحترازية المتواصلة لحماية صحة المواطنين والمقيمين، ومحاولة حصر الحاملين للفيروس في مناطقهم، والحد من انتشاره في المدن الأخرى القريبة من محافظة القطيف.

وتعمل جميع أجهزة الدولة على متابعة جميع الحالات، وكذلك مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة.

وفي هذا الصدد أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس الأحد أن هذه الإجراءات الصحية الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة تأتي لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ 11 الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 من سكان القطيف، وكذلك لأن الممارسات المعمول بها دوليًّا لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي توجَد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بالإجراءات الصحية الوقائية كافة الموصَى بها لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف المصدر بأن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه ضمانًا لسلامة الجميع.

وتأتي الاحتياطات الجديدة المتخذة في القطيف كأسلوب عالمي وعلمي متَّبع، يطبق في المدن الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروسات والعدوى، كما تأتي لمصلحة أهالي المحافظة بشكل خاص، وبقية مناطق السعودية على نحو عام. ومثال على ذلك ما طبقته السلطات الإيطالية بعزل 14 محافظة في إيطاليا بسبب انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد بها، منها محافظة ميلانو؛ وذلك عملاً بالإجراء العالمي المتَّبع بعزل المدن المصابة بالأوبئة عند الضرورة لتمكين الجهات الصحية المختصة من السيطرة على الوباء، ومحاصرته، والقضاء عليه، ومنع انتقاله إلى أماكن أخرى.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت السبت أن عدد المبادرين بالإفصاح عن وجودهم في ‫إيران بلغ 128، 26 منهم موجود حاليًا في السعودية. مشيرة إلى أن عدد الموجودين "حاليًا" في إيران من الذين أفصحوا عن وجودهم رسميًّا بلغ 95 مواطنًا، في حين بلغ عدد الموجودين حاليًا في دول أخرى 7 أفراد.

ودعت الوزارة الجمعة الماضية إلى الإفصاح عن الوجود في إيران خلال الأربعة عشر يومًا الماضية قبل نهاية السبت تفاديًا لتطبيق العقوبات، وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر: "بادر بالإفصاح عن وجودك في إيران خلال الـ 14 يومًا الماضية بالاتصال على رقم الصحة 937، ومن خارج السعودية 966920005937+ حفاظًا على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفاديًا لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 الموافق 7 مارس 2020".

وأتى هذا التنبيه بعد أن ندد مصدر سعودي مسؤول الخميس الماضي بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم، داعيًا جميع المواطنين الذين عادوا من إيران خلال الأسابيع الماضية للإفصاح عن ذلك.

وحث المصدر المسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران، وعادوا خلال الأسابيع الماضية، إلى الإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني 937 المخصص للبلاغات الخاصة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المواطنين الذين يزورون إيران حاليًا على الإفصاح عن ذلك فور وصولهم للسعودية.

وأكد أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من وقت إصدار هذا البيان.

وأفادت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق بتسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنين قَدِموا من إيران عبر البحرين والكويت، تبيَّن لاحقًا أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة عن سفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.