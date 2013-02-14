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"الموارد البشرية" بمكة و"ارتقاء" يوقعان مذكرة تفاهم

وقّع مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، محمد جلال، مع رئيس مجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الإعاقة، الدكتور عبدالعزيز السلمي، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية.

وتسعى الاتفاقية إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، وسعياً إلى اندماج الأشخاص من ذوي الإعاقة، كذلك دعم مشروع برنامج الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة بعد دمجهم مع أسرهم.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق التطلعات في التعاون بين القطاعات للمساهمة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حقوقهم وتوفير سبل الرعاية والوقاية والتأهيل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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"الموارد البشرية" بمكة و"ارتقاء" يوقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقّع مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، محمد جلال، مع رئيس مجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الإعاقة، الدكتور عبدالعزيز السلمي، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية.

وتسعى الاتفاقية إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، وسعياً إلى اندماج الأشخاص من ذوي الإعاقة، كذلك دعم مشروع برنامج الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة بعد دمجهم مع أسرهم.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق التطلعات في التعاون بين القطاعات للمساهمة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حقوقهم وتوفير سبل الرعاية والوقاية والتأهيل.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
03:25 PM

"الموارد البشرية" بمكة و"ارتقاء" يوقعان مذكرة تفاهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقّع مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، محمد جلال، مع رئيس مجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الإعاقة، الدكتور عبدالعزيز السلمي، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية.

وتسعى الاتفاقية إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، وسعياً إلى اندماج الأشخاص من ذوي الإعاقة، كذلك دعم مشروع برنامج الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة بعد دمجهم مع أسرهم.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق التطلعات في التعاون بين القطاعات للمساهمة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حقوقهم وتوفير سبل الرعاية والوقاية والتأهيل.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,904
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,457
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,128
38 مليار ..

38 مليار ..

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15,111

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