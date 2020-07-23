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مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

منصور بن مشعل ينعش خزانة الأهلي بـ 6 ملايين ريال

قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله بن معتوق مؤمنة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة خالص شكره وتقديره للأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي بعد دعمه لخزانة النادي بمبلغ (6) ملايين ريال.

ووصف رئيس النادي دعم الأمير منصور بغير المستغرب منه، واستمرارًا لدعمه المادي والمعنوي للفريق الأول لكرة القدم مؤكدًا أن دعمه سيُسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري ليحقق الفريق الانتصارات المتتالية في كل البطولات التي يشارك في منافساتها كما سيكون لهذا الدعم السخي بالغ الأثر في حل عددٍ من المشاكل المادية في هذا الوقت المهم قبل الدخول في الاستحقاقات المحلية والخارجية التي تنتظر الفريق الأهلاوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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منصور بن مشعل ينعش خزانة الأهلي بـ 6 ملايين ريال
سبق

قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله بن معتوق مؤمنة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة خالص شكره وتقديره للأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي بعد دعمه لخزانة النادي بمبلغ (6) ملايين ريال.

ووصف رئيس النادي دعم الأمير منصور بغير المستغرب منه، واستمرارًا لدعمه المادي والمعنوي للفريق الأول لكرة القدم مؤكدًا أن دعمه سيُسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري ليحقق الفريق الانتصارات المتتالية في كل البطولات التي يشارك في منافساتها كما سيكون لهذا الدعم السخي بالغ الأثر في حل عددٍ من المشاكل المادية في هذا الوقت المهم قبل الدخول في الاستحقاقات المحلية والخارجية التي تنتظر الفريق الأهلاوي.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:33 AM

منصور بن مشعل ينعش خزانة الأهلي بـ 6 ملايين ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله بن معتوق مؤمنة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة خالص شكره وتقديره للأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي بعد دعمه لخزانة النادي بمبلغ (6) ملايين ريال.

ووصف رئيس النادي دعم الأمير منصور بغير المستغرب منه، واستمرارًا لدعمه المادي والمعنوي للفريق الأول لكرة القدم مؤكدًا أن دعمه سيُسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري ليحقق الفريق الانتصارات المتتالية في كل البطولات التي يشارك في منافساتها كما سيكون لهذا الدعم السخي بالغ الأثر في حل عددٍ من المشاكل المادية في هذا الوقت المهم قبل الدخول في الاستحقاقات المحلية والخارجية التي تنتظر الفريق الأهلاوي.

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