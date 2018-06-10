أرقام من آخر إحصائية.. دخول 12 مصاباً جديداً بكورونا إلى العناية المركزة

الصحة: تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة و1612 حالة تعافٍ و36 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، دخول 12 مصاباً بفيروس كورونا إلى العناية المركزة، وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة، و1612 حالة تعافٍ، و36 حالة وفاة.