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أمير الشرقية يشيد بحصول جمعية "ارتقاء" على شهادة غينيس

لتوزيعها 691 جهاز حاسب آلي على الجهات الخيرية خلال 24 ساعة

استقبل أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله الفوزان؛ بمناسبة حصولهم على شهادة غينيس للأرقام القياسية لتوزيعها "691" جهاز حاسب آلي متبرعًا بها على الجهات الخيرية بجميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء بالمبادرة وتسجيل هذا الإنجاز للمملكة وللمنطقة الشرقية، وأشار إلى أن مبادرة الجمعية تأتي استكمالًا للدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة في خدمة المستفيدين بتخصصاتها المختلفة.

وقدم "الفوزان" شرحًا عن آلية عمل الجمعية، وأوضح أن "ارتقاء" هي الجمعية الوحيدة المتخصصة في إعادة تأهيل أجهزة الحاسب الآلي على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الإنجاز الذي حققته الجمعية في مبادرة توزيع الأجهزة يعكس اهتمامها في تمكين التعليم من أجل بناء جيل واعد يمتلك ثقافات متنوعة ومرتكزة على تعليم راسخ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، من خلال توزيع أجهزة الحاسب الآلي لدعم العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة".

وأضاف "الفوزان" أن الجمعية أطلقت حملة "691 جهازًا وإنجاز" تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي 91، لنضع بصمتنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتوزيع 691 جهاز حاسب آلي خلال 24 ساعة.

وقدم "الفوزان" الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته الحثيثة لأعمال ارتقاء، وحرصه على أن تكون دائمًا سباقة ومتميزة فيما تقدمه.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الإدارة جمال الدبل، وحمد الضويلع، ومحمود الشامي، والرئيس التنفيذي للجمعية صالح القوم.

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أمير الشرقية يشيد بحصول جمعية "ارتقاء" على شهادة غينيس
سبق

استقبل أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله الفوزان؛ بمناسبة حصولهم على شهادة غينيس للأرقام القياسية لتوزيعها "691" جهاز حاسب آلي متبرعًا بها على الجهات الخيرية بجميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء بالمبادرة وتسجيل هذا الإنجاز للمملكة وللمنطقة الشرقية، وأشار إلى أن مبادرة الجمعية تأتي استكمالًا للدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة في خدمة المستفيدين بتخصصاتها المختلفة.

وقدم "الفوزان" شرحًا عن آلية عمل الجمعية، وأوضح أن "ارتقاء" هي الجمعية الوحيدة المتخصصة في إعادة تأهيل أجهزة الحاسب الآلي على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الإنجاز الذي حققته الجمعية في مبادرة توزيع الأجهزة يعكس اهتمامها في تمكين التعليم من أجل بناء جيل واعد يمتلك ثقافات متنوعة ومرتكزة على تعليم راسخ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، من خلال توزيع أجهزة الحاسب الآلي لدعم العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة".

وأضاف "الفوزان" أن الجمعية أطلقت حملة "691 جهازًا وإنجاز" تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي 91، لنضع بصمتنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتوزيع 691 جهاز حاسب آلي خلال 24 ساعة.

وقدم "الفوزان" الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته الحثيثة لأعمال ارتقاء، وحرصه على أن تكون دائمًا سباقة ومتميزة فيما تقدمه.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الإدارة جمال الدبل، وحمد الضويلع، ومحمود الشامي، والرئيس التنفيذي للجمعية صالح القوم.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:24 PM

أمير الشرقية يشيد بحصول جمعية "ارتقاء" على شهادة غينيس

لتوزيعها 691 جهاز حاسب آلي على الجهات الخيرية خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله الفوزان؛ بمناسبة حصولهم على شهادة غينيس للأرقام القياسية لتوزيعها "691" جهاز حاسب آلي متبرعًا بها على الجهات الخيرية بجميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء بالمبادرة وتسجيل هذا الإنجاز للمملكة وللمنطقة الشرقية، وأشار إلى أن مبادرة الجمعية تأتي استكمالًا للدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة في خدمة المستفيدين بتخصصاتها المختلفة.

وقدم "الفوزان" شرحًا عن آلية عمل الجمعية، وأوضح أن "ارتقاء" هي الجمعية الوحيدة المتخصصة في إعادة تأهيل أجهزة الحاسب الآلي على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الإنجاز الذي حققته الجمعية في مبادرة توزيع الأجهزة يعكس اهتمامها في تمكين التعليم من أجل بناء جيل واعد يمتلك ثقافات متنوعة ومرتكزة على تعليم راسخ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، من خلال توزيع أجهزة الحاسب الآلي لدعم العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة".

وأضاف "الفوزان" أن الجمعية أطلقت حملة "691 جهازًا وإنجاز" تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي 91، لنضع بصمتنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتوزيع 691 جهاز حاسب آلي خلال 24 ساعة.

وقدم "الفوزان" الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته الحثيثة لأعمال ارتقاء، وحرصه على أن تكون دائمًا سباقة ومتميزة فيما تقدمه.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الإدارة جمال الدبل، وحمد الضويلع، ومحمود الشامي، والرئيس التنفيذي للجمعية صالح القوم.

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