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المحكمة العُليا: غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة

الوقوف بعرفة السبت 10 أغسطس وعيد الأضحى الأحد

أعلنت المحكمة العليا أن غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وقالت في بيان لها: إنه ثبت لدى المحكمة رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس، بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب 2019م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب 2019م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

وفيما يلي قرار المحكمة العُليا:
القرار رقم (123/ هـ) وتاريخ 29/ 11/ 1440هـ
الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت المحكمة العُليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ - حسب تقويم أم القرى - متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس، بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب 2019م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب 2019م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

والمحكمة العُليا، إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين؛ لَتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبّل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسّر لحجاج بيته سبل أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عضو عضو
د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان
عضو عضو عضو
فرحان بن يحيى الفيفي محمد بن عبدالله الجارالله عبدالرحمن بن محمد الحسين
عضو عضو عضو
أحمد بن حمد المزروع حمد بن محمد أبانمي محمد بن شريم الشعبي
عضو عضو عضو
سعيد بن بريك القرني أحمد بن مقبول حكمي أحمد بن محمد الأمير
رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المحكمة العُليا: غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة
سبق

أعلنت المحكمة العليا أن غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وقالت في بيان لها: إنه ثبت لدى المحكمة رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس، بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب 2019م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب 2019م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

وفيما يلي قرار المحكمة العُليا:
القرار رقم (123/ هـ) وتاريخ 29/ 11/ 1440هـ
الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت المحكمة العُليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ - حسب تقويم أم القرى - متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس، بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب 2019م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب 2019م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

والمحكمة العُليا، إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين؛ لَتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبّل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسّر لحجاج بيته سبل أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عضو عضو
د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان
عضو عضو عضو
فرحان بن يحيى الفيفي محمد بن عبدالله الجارالله عبدالرحمن بن محمد الحسين
عضو عضو عضو
أحمد بن حمد المزروع حمد بن محمد أبانمي محمد بن شريم الشعبي
عضو عضو عضو
سعيد بن بريك القرني أحمد بن مقبول حكمي أحمد بن محمد الأمير
رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
07:56 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
08:30 PM

المحكمة العُليا: غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة

الوقوف بعرفة السبت 10 أغسطس وعيد الأضحى الأحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة العليا أن غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وقالت في بيان لها: إنه ثبت لدى المحكمة رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس، بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب 2019م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب 2019م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

وفيما يلي قرار المحكمة العُليا:
القرار رقم (123/ هـ) وتاريخ 29/ 11/ 1440هـ
الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت المحكمة العُليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ - حسب تقويم أم القرى - متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس، بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب 2019م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب 2019م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

والمحكمة العُليا، إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين؛ لَتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبّل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسّر لحجاج بيته سبل أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عضو عضو
د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان
عضو عضو عضو
فرحان بن يحيى الفيفي محمد بن عبدالله الجارالله عبدالرحمن بن محمد الحسين
عضو عضو عضو
أحمد بن حمد المزروع حمد بن محمد أبانمي محمد بن شريم الشعبي
عضو عضو عضو
سعيد بن بريك القرني أحمد بن مقبول حكمي أحمد بن محمد الأمير
رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب

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