أجواء السبت في جازان .. هطولات بـ 7 محافظات

مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، وفيفا، وفرسان، وهروب، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.