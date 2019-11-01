النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادرة أسماك فاسدة بسوق السمك المركزي بمكة

بعد جولة رقابية نفذها مراقبو بلدية الغزة الفرعية

صادرت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة كميات من الأسماك الفاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذها مراقبو البلدية على سوق السمك المركزي بجرول, للاطلاع على التجهيزات والتأكد من مدى التزام مشغلي سوق الأسماك بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وشهدت الجولة إتلاف كميات من الأرز محضرة من السابق, حيث تم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وقال رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم الحربي: البلدية حريصة على متابعة الأسواق الغذائية كافة, ومراقبة السلع والمنتجات بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض.


وأكد ضرورة تكثيف الجهود ومتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المخالفات التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة.

مكة المكرمة بلدية الغزة الفرعية سوق الأسماك الأسماك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مصادرة أسماك فاسدة بسوق السمك المركزي بمكة
سبق

صادرت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة كميات من الأسماك الفاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذها مراقبو البلدية على سوق السمك المركزي بجرول, للاطلاع على التجهيزات والتأكد من مدى التزام مشغلي سوق الأسماك بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وشهدت الجولة إتلاف كميات من الأرز محضرة من السابق, حيث تم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وقال رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم الحربي: البلدية حريصة على متابعة الأسواق الغذائية كافة, ومراقبة السلع والمنتجات بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض.


وأكد ضرورة تكثيف الجهود ومتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المخالفات التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
05:55 PM

مصادرة أسماك فاسدة بسوق السمك المركزي بمكة

بعد جولة رقابية نفذها مراقبو بلدية الغزة الفرعية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
873

صادرت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة كميات من الأسماك الفاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذها مراقبو البلدية على سوق السمك المركزي بجرول, للاطلاع على التجهيزات والتأكد من مدى التزام مشغلي سوق الأسماك بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وشهدت الجولة إتلاف كميات من الأرز محضرة من السابق, حيث تم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وقال رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم الحربي: البلدية حريصة على متابعة الأسواق الغذائية كافة, ومراقبة السلع والمنتجات بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض.


وأكد ضرورة تكثيف الجهود ومتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المخالفات التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,392
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,828
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,269
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,454

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة