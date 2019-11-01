مصادرة أسماك فاسدة بسوق السمك المركزي بمكة

بعد جولة رقابية نفذها مراقبو بلدية الغزة الفرعية

صادرت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة كميات من الأسماك الفاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذها مراقبو البلدية على سوق السمك المركزي بجرول, للاطلاع على التجهيزات والتأكد من مدى التزام مشغلي سوق الأسماك بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وشهدت الجولة إتلاف كميات من الأرز محضرة من السابق, حيث تم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وقال رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم الحربي: البلدية حريصة على متابعة الأسواق الغذائية كافة, ومراقبة السلع والمنتجات بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض.



وأكد ضرورة تكثيف الجهود ومتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المخالفات التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة.