انخفاض مزيج برنت القياسي بـ1.34%
وصل إلى 59.01 دولاراً للبرميل اليوم
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.80 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.34% إلى 59.01 دولاراً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.70 دولار أمريكي أو بنسبة 1.31% إلى 52.63 دولاراً أمريكياً.
نفط
أسعار النفط
انخفاض مزيج برنت القياسي بـ1.34%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-30
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.80 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.34% إلى 59.01 دولاراً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.70 دولار أمريكي أو بنسبة 1.31% إلى 52.63 دولاراً أمريكياً.
30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:58 PM
انخفاض مزيج برنت القياسي بـ1.34%
وصل إلى 59.01 دولاراً للبرميل اليوم
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.80 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.34% إلى 59.01 دولاراً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.70 دولار أمريكي أو بنسبة 1.31% إلى 52.63 دولاراً أمريكياً.