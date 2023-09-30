لجنة التنظيمات الوطنية تعقد اجتماعها الرابع برئاسة هيئة الاتصالات

لضمان أعلى مستوى من التنسيق وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية

عقدت لجنة التنظيمات الوطنية اجتماعها الرابع، برئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور أعضاء اللجنة، وهم "هيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي"؛ لكونها جهات ذات دور تنظيمي في القطاعات ذات الخدمات الرقمية.

وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، مستعرضةً الأنظمة والاستراتيجيات المستحدثة في إطار اختصاصها، كما تناولت عدداً من المقترحات والدراسات والمبادرات التي تعمل عليها اللجنة التي ستؤدي إلى تحسين البيئة التنظيمية الرقمية والتكامل بين أعضائها.

وتهدف اجتماعات اللجنة إلى ضمان أعلى مستوى من التنسيق وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، والمواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، وذلك من خلال إجراء الدراسات لتقييم أفضل الممارسات، وتقديم المقترحات والتوصيات، وإطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة بين الجهات؛ بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.

يُذكر أن لجنة التنظيمات الوطنية أنشئت بموجب قرار اللجنة الوطنية للتحول الرقمي كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات؛ لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي في المملكة.