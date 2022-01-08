النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تبلغ قيمته السوقية نحو مليون يورو.. البيروفي "زامبرانو" على رادار "النصر"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع البيروفي كارلوس زامبرانو قد بات مطلوبًا في النصر.

وبحسب تلك التقارير: فإن زامبرانو الذي يبلغ من العمر 32 عامًا ويلعب لبوكاجونيورز الأرجنتيني؛ قد تم الاستفسار من ناديه ووكيله عن إمكانية انضمامه للنادي السعودي.

اللاعب قيمته السوقية تبلغ نحو مليون يورو، وسبق له اللعب في أندية: فرانكفورت، وبازل، وشالكة، ويجيد في مركزَيْ قلب الدفاع والوسط المدافع.

يذكر أن النصر يراقب أيضًا الحارس البيروفي بيدرو غاليسي المحترف في الدوري الأمريكي لإمكانية ضمه في الميركاتو الشتوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تبلغ قيمته السوقية نحو مليون يورو.. البيروفي "زامبرانو" على رادار "النصر"
سبق

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع البيروفي كارلوس زامبرانو قد بات مطلوبًا في النصر.

وبحسب تلك التقارير: فإن زامبرانو الذي يبلغ من العمر 32 عامًا ويلعب لبوكاجونيورز الأرجنتيني؛ قد تم الاستفسار من ناديه ووكيله عن إمكانية انضمامه للنادي السعودي.

اللاعب قيمته السوقية تبلغ نحو مليون يورو، وسبق له اللعب في أندية: فرانكفورت، وبازل، وشالكة، ويجيد في مركزَيْ قلب الدفاع والوسط المدافع.

يذكر أن النصر يراقب أيضًا الحارس البيروفي بيدرو غاليسي المحترف في الدوري الأمريكي لإمكانية ضمه في الميركاتو الشتوي.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
02:32 PM

تبلغ قيمته السوقية نحو مليون يورو.. البيروفي "زامبرانو" على رادار "النصر"

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
4,236

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع البيروفي كارلوس زامبرانو قد بات مطلوبًا في النصر.

وبحسب تلك التقارير: فإن زامبرانو الذي يبلغ من العمر 32 عامًا ويلعب لبوكاجونيورز الأرجنتيني؛ قد تم الاستفسار من ناديه ووكيله عن إمكانية انضمامه للنادي السعودي.

اللاعب قيمته السوقية تبلغ نحو مليون يورو، وسبق له اللعب في أندية: فرانكفورت، وبازل، وشالكة، ويجيد في مركزَيْ قلب الدفاع والوسط المدافع.

يذكر أن النصر يراقب أيضًا الحارس البيروفي بيدرو غاليسي المحترف في الدوري الأمريكي لإمكانية ضمه في الميركاتو الشتوي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة