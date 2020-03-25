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النمسا.. ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 5282

مقاطعة "تيرول" سجلت أعلى عدد في الحالات

أعلنت وزارة الصحة في النمسا، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 5282 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأوضحت أن مقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا، سجلت أعلى عدد من الإصابات بواقع 1338 إصابة، تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 860 إصابة؛ فيما سجلت العاصمة فيينا 678 إصابة.

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النمسا.. ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 5282
سبق

أعلنت وزارة الصحة في النمسا، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 5282 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأوضحت أن مقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا، سجلت أعلى عدد من الإصابات بواقع 1338 إصابة، تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 860 إصابة؛ فيما سجلت العاصمة فيينا 678 إصابة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:09 PM

النمسا.. ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 5282

مقاطعة "تيرول" سجلت أعلى عدد في الحالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في النمسا، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 5282 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأوضحت أن مقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا، سجلت أعلى عدد من الإصابات بواقع 1338 إصابة، تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 860 إصابة؛ فيما سجلت العاصمة فيينا 678 إصابة.

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