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"الربيعة": مركز القلب في عسير سيكون جاهزًا بعد 3 أشهر

المدينة الطبية تضم 15 تخصصًا و1025 سريرًا بحلول 2023

أفاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عبر اتصال مرئي خلال اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، بأن مركز القلب في عسير سيقدم خدماته للمرضى بعد ثلاثة أشهر عقب استكمال حاجته من الكوادرالبشرية.

وفيما يخص مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية؛ أكد الوزير الانتهاء من الدراسة التي تشمل تعديلات للتوسع في التخصصات لتصل إلى ١٥ تخصصًا، والسعة السريرية الإجمالية ١٠٢٥ سريرًا؛ مشيرًا إلى أنها بانتظار موافقة المقام السامي.

وأوضح أن المشروع يستغرق 36 شهرًا تنتهي حسب الجدول الزمني في عام 2023.

وقدّم الشكر لأمير المنطقة الأمير تركي بن طلال؛ مشددًا على اهتمام الوزارة بتقديم كل الخدمات الطبية للمنطقة وتطويرها.

يُذكر أن فندق قصر أبها قد شهد مساء أمس، اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، بحضور أمير المنطقة وعدد من الوزراء ونواب الوزراء.

وزير الصحة توفيق الربيعة عسير مركز القلب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة": مركز القلب في عسير سيكون جاهزًا بعد 3 أشهر
سبق

أفاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عبر اتصال مرئي خلال اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، بأن مركز القلب في عسير سيقدم خدماته للمرضى بعد ثلاثة أشهر عقب استكمال حاجته من الكوادرالبشرية.

وفيما يخص مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية؛ أكد الوزير الانتهاء من الدراسة التي تشمل تعديلات للتوسع في التخصصات لتصل إلى ١٥ تخصصًا، والسعة السريرية الإجمالية ١٠٢٥ سريرًا؛ مشيرًا إلى أنها بانتظار موافقة المقام السامي.

وأوضح أن المشروع يستغرق 36 شهرًا تنتهي حسب الجدول الزمني في عام 2023.

وقدّم الشكر لأمير المنطقة الأمير تركي بن طلال؛ مشددًا على اهتمام الوزارة بتقديم كل الخدمات الطبية للمنطقة وتطويرها.

يُذكر أن فندق قصر أبها قد شهد مساء أمس، اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، بحضور أمير المنطقة وعدد من الوزراء ونواب الوزراء.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
01:13 PM

"الربيعة": مركز القلب في عسير سيكون جاهزًا بعد 3 أشهر

المدينة الطبية تضم 15 تخصصًا و1025 سريرًا بحلول 2023

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رائد القرفي - أبها
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أفاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عبر اتصال مرئي خلال اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، بأن مركز القلب في عسير سيقدم خدماته للمرضى بعد ثلاثة أشهر عقب استكمال حاجته من الكوادرالبشرية.

وفيما يخص مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية؛ أكد الوزير الانتهاء من الدراسة التي تشمل تعديلات للتوسع في التخصصات لتصل إلى ١٥ تخصصًا، والسعة السريرية الإجمالية ١٠٢٥ سريرًا؛ مشيرًا إلى أنها بانتظار موافقة المقام السامي.

وأوضح أن المشروع يستغرق 36 شهرًا تنتهي حسب الجدول الزمني في عام 2023.

وقدّم الشكر لأمير المنطقة الأمير تركي بن طلال؛ مشددًا على اهتمام الوزارة بتقديم كل الخدمات الطبية للمنطقة وتطويرها.

يُذكر أن فندق قصر أبها قد شهد مساء أمس، اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، بحضور أمير المنطقة وعدد من الوزراء ونواب الوزراء.

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