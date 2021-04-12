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صافرات رسائل #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في الطوارئ تدوي بالشرقية اليوم

الدفاع المدني أكّد أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار

يبدأ الدفاع المدني اليوم، ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية على #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في حالات الطوارئ، بث الإشعار التجريبي بالمنطقة #الشرقية اليوم وتحديدًا عند الساعة 2م.

وأكد الدفاع المدني أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار؛ لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

وكانت الاختبارات التجريبية قد بدأت السبت الماضي في الرياض، وتلتها منطقة مكة المكرمة أمس الأحد.

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صافرات رسائل #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في الطوارئ تدوي بالشرقية اليوم
سبق

يبدأ الدفاع المدني اليوم، ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية على #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في حالات الطوارئ، بث الإشعار التجريبي بالمنطقة #الشرقية اليوم وتحديدًا عند الساعة 2م.

وأكد الدفاع المدني أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار؛ لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

وكانت الاختبارات التجريبية قد بدأت السبت الماضي في الرياض، وتلتها منطقة مكة المكرمة أمس الأحد.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
10:37 AM

صافرات رسائل #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في الطوارئ تدوي بالشرقية اليوم

الدفاع المدني أكّد أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,445

يبدأ الدفاع المدني اليوم، ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية على #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في حالات الطوارئ، بث الإشعار التجريبي بالمنطقة #الشرقية اليوم وتحديدًا عند الساعة 2م.

وأكد الدفاع المدني أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار؛ لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

وكانت الاختبارات التجريبية قد بدأت السبت الماضي في الرياض، وتلتها منطقة مكة المكرمة أمس الأحد.

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