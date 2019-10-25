النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شراكة بين "منشآت" ومسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي والسعودية

الحدث سينظّم في مارس 2022م في المدينة المنوّرة تحت شعار" نُمكّن اليوم لغدٍ أفضل"

أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي وفي السعودية، توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة "منشآت" لتكون الشريك الحكومي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي 2021 - 2022، التي تنظّم في شهر مارس من العام المقبل 2022م في المدينة المنوّرة تحت شعار" نُمكّن اليوم لغدٍ أفضل".

تأتي هذه الشراكة مع "منشآت"، في إطار رسالتها المتمثلة بدعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً، ورؤيتها بأن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

يُذكر أن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي تنظّم حالياً بالتعاون مع "منشآت" سلسلة من الجولات التعريفية في الجامعات بمناطق المملكة وفي الدول العربية، بهدف استعراض آليات الترشّح ومساعدة الراغبين في المشاركة في المسابقة التي تعدّ إحدى أكبر الفعاليات الموجّهة لرواد الأعمال في العالم العربي، وتعزيز النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، كما توفّر فرص التدريب والتعارف وبناء العلاقات والتواصل، والحصول على الإرشاد والتمويل، والظهور الإعلامي.

وستقام الفعاليات النهائية للمسابقة من خلال مؤتمر "ستارت سمارت" في المدينة المنورة خلال مارس 2022م ويتخللها منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة SIF وستتوّج بالإعلان عن الفائزين لهذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شراكة بين "منشآت" ومسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي والسعودية
سبق

أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي وفي السعودية، توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة "منشآت" لتكون الشريك الحكومي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي 2021 - 2022، التي تنظّم في شهر مارس من العام المقبل 2022م في المدينة المنوّرة تحت شعار" نُمكّن اليوم لغدٍ أفضل".

تأتي هذه الشراكة مع "منشآت"، في إطار رسالتها المتمثلة بدعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً، ورؤيتها بأن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

يُذكر أن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي تنظّم حالياً بالتعاون مع "منشآت" سلسلة من الجولات التعريفية في الجامعات بمناطق المملكة وفي الدول العربية، بهدف استعراض آليات الترشّح ومساعدة الراغبين في المشاركة في المسابقة التي تعدّ إحدى أكبر الفعاليات الموجّهة لرواد الأعمال في العالم العربي، وتعزيز النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، كما توفّر فرص التدريب والتعارف وبناء العلاقات والتواصل، والحصول على الإرشاد والتمويل، والظهور الإعلامي.

وستقام الفعاليات النهائية للمسابقة من خلال مؤتمر "ستارت سمارت" في المدينة المنورة خلال مارس 2022م ويتخللها منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة SIF وستتوّج بالإعلان عن الفائزين لهذا العام.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
01:02 PM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
06:38 PM

شراكة بين "منشآت" ومسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي والسعودية

الحدث سينظّم في مارس 2022م في المدينة المنوّرة تحت شعار" نُمكّن اليوم لغدٍ أفضل"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
224

أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي وفي السعودية، توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة "منشآت" لتكون الشريك الحكومي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي 2021 - 2022، التي تنظّم في شهر مارس من العام المقبل 2022م في المدينة المنوّرة تحت شعار" نُمكّن اليوم لغدٍ أفضل".

تأتي هذه الشراكة مع "منشآت"، في إطار رسالتها المتمثلة بدعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً، ورؤيتها بأن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

يُذكر أن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي تنظّم حالياً بالتعاون مع "منشآت" سلسلة من الجولات التعريفية في الجامعات بمناطق المملكة وفي الدول العربية، بهدف استعراض آليات الترشّح ومساعدة الراغبين في المشاركة في المسابقة التي تعدّ إحدى أكبر الفعاليات الموجّهة لرواد الأعمال في العالم العربي، وتعزيز النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، كما توفّر فرص التدريب والتعارف وبناء العلاقات والتواصل، والحصول على الإرشاد والتمويل، والظهور الإعلامي.

وستقام الفعاليات النهائية للمسابقة من خلال مؤتمر "ستارت سمارت" في المدينة المنورة خلال مارس 2022م ويتخللها منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة SIF وستتوّج بالإعلان عن الفائزين لهذا العام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,005
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,100

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة