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"عـالـم ثـانٍ" هوية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الجديدة .. تميز وجاذبية

تعد مثالاً حياً لاقتصاد ما بعد النفط ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني

أطلقت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة هويتها الجديدة بتصميمٍ أكثر تميزاً وجاذبية وعلامةً مميزة يتطلع إليها الجميع عنواناً للعيش بأسلوب حياة عصري وفريد.

واختارت المدينة الاقتصادية عنواناً لها في مرحلة النمو والازدهار في قطاعاتها الإستراتيجية كافة بعنوان "عـالـم ثـانٍ"، ليعبر عن التفرد والإمكانات والمميزات العديدة التي تواكب المكانة المتقدمة التي تحتضنها المدينة الاقتصادية، وتتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الطموحة 2030، التي تتطلع قيادتنا الرشيدة من خلالها إلى وطنٍ مزدهر ومجتمعٍ حيوي واقتصادٍ قوي.

وتهدف المدينة من خلال الهوية الجديدة لتعزيز العلاقة بين المدينة وروادها من السكان والزوار والعاملين والمستثمرين، وتواصل جهودها لتصبح الوجهة السياحية الأولى على ساحل البحر الأحمر، ببنية تحتية متقدمة ومرافق عامة وترفيهية واجتماعية مترابطة بتخطيط دقيق وبرامج جودة حياة متكاملة، فضلاً عن سعيها المستمر لتكون الحاضنة المفضلة للشباب والأسر الناشئة والمنتجة من خلال توفيرها نمط حياة عصري يتوافق مع تطلعاتهم.

في حين يتيح الموقع الإستراتيجي للمدينة تحقيق التأثير الإيجابي المنشود في الاقتصاد المحلي، لتصبح إحدى أهم المدن في المنطقة التي تخدم وتستفيد من التجارة العالمية، ونقطة توسطها لخطوط الملاحة العالمية بين الشرق والغرب بميناء صُنف بالأسرع نمواً في العالم، وبمنطقة إعادة تصدير ترتبط بالوادي الصناعي والخطوط البرية السريعة بكل يسر وسهولة.

وتعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مثالاً حياً لاقتصاد ما بعد النفط، ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية في المنطقة، ومثالاً حياً بإمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالشراكة مع القطاع العام في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي ترتكز عليها المدينة، وتسهم جنباً إلى جنب مع المشاريع الحيوية الأخرى في نهضة هذا البلد المعطاء.

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"عـالـم ثـانٍ" هوية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الجديدة .. تميز وجاذبية
سبق

أطلقت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة هويتها الجديدة بتصميمٍ أكثر تميزاً وجاذبية وعلامةً مميزة يتطلع إليها الجميع عنواناً للعيش بأسلوب حياة عصري وفريد.

واختارت المدينة الاقتصادية عنواناً لها في مرحلة النمو والازدهار في قطاعاتها الإستراتيجية كافة بعنوان "عـالـم ثـانٍ"، ليعبر عن التفرد والإمكانات والمميزات العديدة التي تواكب المكانة المتقدمة التي تحتضنها المدينة الاقتصادية، وتتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الطموحة 2030، التي تتطلع قيادتنا الرشيدة من خلالها إلى وطنٍ مزدهر ومجتمعٍ حيوي واقتصادٍ قوي.

وتهدف المدينة من خلال الهوية الجديدة لتعزيز العلاقة بين المدينة وروادها من السكان والزوار والعاملين والمستثمرين، وتواصل جهودها لتصبح الوجهة السياحية الأولى على ساحل البحر الأحمر، ببنية تحتية متقدمة ومرافق عامة وترفيهية واجتماعية مترابطة بتخطيط دقيق وبرامج جودة حياة متكاملة، فضلاً عن سعيها المستمر لتكون الحاضنة المفضلة للشباب والأسر الناشئة والمنتجة من خلال توفيرها نمط حياة عصري يتوافق مع تطلعاتهم.

في حين يتيح الموقع الإستراتيجي للمدينة تحقيق التأثير الإيجابي المنشود في الاقتصاد المحلي، لتصبح إحدى أهم المدن في المنطقة التي تخدم وتستفيد من التجارة العالمية، ونقطة توسطها لخطوط الملاحة العالمية بين الشرق والغرب بميناء صُنف بالأسرع نمواً في العالم، وبمنطقة إعادة تصدير ترتبط بالوادي الصناعي والخطوط البرية السريعة بكل يسر وسهولة.

وتعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مثالاً حياً لاقتصاد ما بعد النفط، ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية في المنطقة، ومثالاً حياً بإمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالشراكة مع القطاع العام في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي ترتكز عليها المدينة، وتسهم جنباً إلى جنب مع المشاريع الحيوية الأخرى في نهضة هذا البلد المعطاء.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
01:46 PM

"عـالـم ثـانٍ" هوية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الجديدة .. تميز وجاذبية

تعد مثالاً حياً لاقتصاد ما بعد النفط ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة هويتها الجديدة بتصميمٍ أكثر تميزاً وجاذبية وعلامةً مميزة يتطلع إليها الجميع عنواناً للعيش بأسلوب حياة عصري وفريد.

واختارت المدينة الاقتصادية عنواناً لها في مرحلة النمو والازدهار في قطاعاتها الإستراتيجية كافة بعنوان "عـالـم ثـانٍ"، ليعبر عن التفرد والإمكانات والمميزات العديدة التي تواكب المكانة المتقدمة التي تحتضنها المدينة الاقتصادية، وتتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الطموحة 2030، التي تتطلع قيادتنا الرشيدة من خلالها إلى وطنٍ مزدهر ومجتمعٍ حيوي واقتصادٍ قوي.

وتهدف المدينة من خلال الهوية الجديدة لتعزيز العلاقة بين المدينة وروادها من السكان والزوار والعاملين والمستثمرين، وتواصل جهودها لتصبح الوجهة السياحية الأولى على ساحل البحر الأحمر، ببنية تحتية متقدمة ومرافق عامة وترفيهية واجتماعية مترابطة بتخطيط دقيق وبرامج جودة حياة متكاملة، فضلاً عن سعيها المستمر لتكون الحاضنة المفضلة للشباب والأسر الناشئة والمنتجة من خلال توفيرها نمط حياة عصري يتوافق مع تطلعاتهم.

في حين يتيح الموقع الإستراتيجي للمدينة تحقيق التأثير الإيجابي المنشود في الاقتصاد المحلي، لتصبح إحدى أهم المدن في المنطقة التي تخدم وتستفيد من التجارة العالمية، ونقطة توسطها لخطوط الملاحة العالمية بين الشرق والغرب بميناء صُنف بالأسرع نمواً في العالم، وبمنطقة إعادة تصدير ترتبط بالوادي الصناعي والخطوط البرية السريعة بكل يسر وسهولة.

وتعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مثالاً حياً لاقتصاد ما بعد النفط، ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية في المنطقة، ومثالاً حياً بإمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالشراكة مع القطاع العام في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي ترتكز عليها المدينة، وتسهم جنباً إلى جنب مع المشاريع الحيوية الأخرى في نهضة هذا البلد المعطاء.

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