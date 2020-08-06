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"فيديو المناوشة".. القبض على قائديْ مركبتين هدّدا حياة رواد طريق بجدة

أعوام مضت حملت وقائع مشابهة.. متهور يحاول إيقاف سيارة وآخر يلاحق بشيول

أعلن المرور القبض على قائديْ مركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام؛ وذلك بعد أن أظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مناوشة بينهما على أحد الطرق بجدة؛ حيث حاولا مضايقة بعضهما؛ مهدديْن سلامة قائدي المركبات الأخرى.

وتجاوب المرور مع بلاغ مواطن وثّق مناوشة بين سيارتين؛ الأولى من نوع "فورد"، والأخرى من نوع "شفر" أمام المارة على أحد الشوارع بجدة، ومحاولة كل منهما الاصطدام بالآخر، مشكّلةً خطرًا كبيرًا على المركبات الأخرى؛ مطالبًا بالقبض عليهما، وإصدار عقوبات رادعة وقوية ضدهما؛ ليعلن المرور أنه تم القبض على قائديْ المركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يشار إلى أن أحد الطرق بجدة -وهو طريق "الحرمين"- قد شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحالات المشابهة التي وثّقها عابرو الطريق؛ منها عندما قام متهور في طريق الحرمين السريع بالاتجاه لمركبة أخرى؛ محاولًا إيقافها، وهو ما شكّل خطورة على العابرين وعلى الراكب بجانبه الذي سقط من المركبة بعد فتح الباب أثناء سيرها في عرض الطريق وأمام المركبات الأخرى، والتي كادت تدهسه، ومنها أيضًا محاولة قائد سيارة اللحاق بشيول قام بصدمه من الخلف على طريق الحرمين في محافظة جدة، وأظهر الفيديو تهور قائد المركبة؛ حيث تجاوز الشيول وسار أمامه في محاولة منه لإيقافه؛ على الرغم من سرعته الكبيرة.

المرور جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيديو المناوشة".. القبض على قائديْ مركبتين هدّدا حياة رواد طريق بجدة
سبق

أعلن المرور القبض على قائديْ مركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام؛ وذلك بعد أن أظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مناوشة بينهما على أحد الطرق بجدة؛ حيث حاولا مضايقة بعضهما؛ مهدديْن سلامة قائدي المركبات الأخرى.

وتجاوب المرور مع بلاغ مواطن وثّق مناوشة بين سيارتين؛ الأولى من نوع "فورد"، والأخرى من نوع "شفر" أمام المارة على أحد الشوارع بجدة، ومحاولة كل منهما الاصطدام بالآخر، مشكّلةً خطرًا كبيرًا على المركبات الأخرى؛ مطالبًا بالقبض عليهما، وإصدار عقوبات رادعة وقوية ضدهما؛ ليعلن المرور أنه تم القبض على قائديْ المركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يشار إلى أن أحد الطرق بجدة -وهو طريق "الحرمين"- قد شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحالات المشابهة التي وثّقها عابرو الطريق؛ منها عندما قام متهور في طريق الحرمين السريع بالاتجاه لمركبة أخرى؛ محاولًا إيقافها، وهو ما شكّل خطورة على العابرين وعلى الراكب بجانبه الذي سقط من المركبة بعد فتح الباب أثناء سيرها في عرض الطريق وأمام المركبات الأخرى، والتي كادت تدهسه، ومنها أيضًا محاولة قائد سيارة اللحاق بشيول قام بصدمه من الخلف على طريق الحرمين في محافظة جدة، وأظهر الفيديو تهور قائد المركبة؛ حيث تجاوز الشيول وسار أمامه في محاولة منه لإيقافه؛ على الرغم من سرعته الكبيرة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
12:43 PM
اخر تعديل
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
01:03 PM

"فيديو المناوشة".. القبض على قائديْ مركبتين هدّدا حياة رواد طريق بجدة

أعوام مضت حملت وقائع مشابهة.. متهور يحاول إيقاف سيارة وآخر يلاحق بشيول

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
2,325

أعلن المرور القبض على قائديْ مركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام؛ وذلك بعد أن أظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مناوشة بينهما على أحد الطرق بجدة؛ حيث حاولا مضايقة بعضهما؛ مهدديْن سلامة قائدي المركبات الأخرى.

وتجاوب المرور مع بلاغ مواطن وثّق مناوشة بين سيارتين؛ الأولى من نوع "فورد"، والأخرى من نوع "شفر" أمام المارة على أحد الشوارع بجدة، ومحاولة كل منهما الاصطدام بالآخر، مشكّلةً خطرًا كبيرًا على المركبات الأخرى؛ مطالبًا بالقبض عليهما، وإصدار عقوبات رادعة وقوية ضدهما؛ ليعلن المرور أنه تم القبض على قائديْ المركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يشار إلى أن أحد الطرق بجدة -وهو طريق "الحرمين"- قد شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحالات المشابهة التي وثّقها عابرو الطريق؛ منها عندما قام متهور في طريق الحرمين السريع بالاتجاه لمركبة أخرى؛ محاولًا إيقافها، وهو ما شكّل خطورة على العابرين وعلى الراكب بجانبه الذي سقط من المركبة بعد فتح الباب أثناء سيرها في عرض الطريق وأمام المركبات الأخرى، والتي كادت تدهسه، ومنها أيضًا محاولة قائد سيارة اللحاق بشيول قام بصدمه من الخلف على طريق الحرمين في محافظة جدة، وأظهر الفيديو تهور قائد المركبة؛ حيث تجاوز الشيول وسار أمامه في محاولة منه لإيقافه؛ على الرغم من سرعته الكبيرة.

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