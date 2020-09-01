شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصَيْن أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة
اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخصَيْن؛ قاما بإتلاف تسعة أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة، وهما مواطنان في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر.
وأضاف بأنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصَيْن أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-01
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخصَيْن؛ قاما بإتلاف تسعة أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة، وهما مواطنان في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر.
وأضاف بأنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:56 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
12:18 AM
شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصَيْن أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة
اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخصَيْن؛ قاما بإتلاف تسعة أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة، وهما مواطنان في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر.
وأضاف بأنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.